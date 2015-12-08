港报社评：快乐学习既不可得，健康成长都有问题--明报12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
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全港小学已经实施全日制，本报记者翻查《小学概览2015》却发现部分小学偏离了全日制的原旨。情节虽有不同，但是对学生的学习到健康，都有负面影响。结合近期吵得沸沸扬扬的全港性系统评估（TSA）争议，有家长形容TSA为戕害子女身心成长的怪物，要去之而后快；不过，检视全日制现状，折射家长若要子女快乐学习、健康成长，那就不能不关注学校教导学生的问题。
减学生午膳时间，让路给教师补课
小学全日制是回归之后特区政府教育改革的重要政策，因此投入大量资源、增建更多学校，是少数获肯定的教改政策之一。全日制的目的，原本要让学生有充足时间享有更多元化学习经历。正如教育局网页介绍，「无论是推广阅读的活动、德育及公民教育、国民教育、宗教教育、学生的体能及美学的发展、运用科技资讯的互动学习以至跨界别学习及其他学习经歴，都可增强学生的全人发展及培养其终身学习的能力」，并「可让师生之间有更多的互动，从而培养更深厚的师生关系，及促进辅导和行为修正及改进的工作」。这些目的若能做到，十分理想，不过，对部分学校而言，这些目的只是「乌托邦」，因为现实发生的事并非如此。
首先，教育局预期全日制学生一般每日留校7小时，现实是部分留校超过8小时，甚至10小时。其次，当局设想实施全日制之后，学生在学校完成每日学习并做完功课，放学回家就可以培养兴趣，做有益身心的活动，不过，现实是学生回家后要应付大量功课。
学生留校时间长短并不重要，留校干什么才是问题。若学生留校是为了参加多元化学习，增强全人发展，那根本不是问题；现在是学校表面上增加常规课程以外的导修课、成长课或公民教育课等，但是有家长表示这些课程只是巧立名目。实际上，有教师利用这些时间教书，比如有小学教师承认为追赶进度而「偷鸡」用这些时间教书。有学校下午3时25分放学，学生可自愿参加到4时的辅导班，不参加的学生可离去，但是有九成学生参加；在群体压力下，这能怪责学生不愿意放学吗？绝大多数同学都留下参加辅导班，反映客观上学生并无选择。
另外，教育局原要求约有1小时在校午膳时间，本报记者发现约60所小学的午膳时间只有30分钟或更少，其中8所只有25分钟。儿科专家认为学童进食时间应为1小时，担心时间过短、过急，学童未能嚼烂食物，容易消化不良，引致胃痛。然则，部分学校为什么压缩学生的午膳时间？一些积极争取废除小三TSA的人士表示，有家长反映学校为应付TSA操练，要求学生在午膳时间补课。其实，学童健康成长较任何事都重要，无论在学校或家庭都是首要关顾的事，现在竟然有部分学校不让学生有足够时间进食；如此无视学生的健康，绝对不能接受。
当年推动小学全日制的前任教育统筹局长王永平曾经这样描述，「学校应该利用时间充裕的优点﹐灵活编排课程﹐一方面让学生有多些机会发问及更理解课题内容﹔另一方面学校可按照学生的需要﹐推行一些校本课程﹐或在某些学科加入其他如公民教育及环保教育等元素﹐以巩固学生的知识基础及扩阔视野。学校甚至可让学生在校内完成家课及温习﹐使学生回家后能有多些时间休息﹐培养自己的兴趣」。这是多么美好的学校生活和学习环境，只是现在连午膳时间都得为操练让路。王永平对此，或许得苦笑一番吧。
家长为子女福祉，应向学校多提诉求
据目前所知情况，部分学校时间分配不合理，侧重点是催谷和操练学生。有些要求废除小三TSA的家长，知道子女在学校的学习情况，看到子女放学回家后仍然要应付恍似做不完的功课，因此对TSA反弹是完全可以理解，只是家长们有没有思考过孰令致之？
如今有大量事实证明，关键不在政策措施或系统评估，显然是关键在学校。另外，家长对学校很多情况是清楚的，若家长多点表达对学校的意见和诉求，或许更对焦，那就更有望把子女从不正常学习和功课的桎梏中解救出来。否则，即使废除了TSA，也不等于你们的子女可以健康成长、快乐学习，因为学校照样会有其他的操练。（完）
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