国际组织官员称朝鲜核试验场活动或是虚张声势

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 James Pearson
路透首尔12月7日 - 全面禁止核试验条约组织（CTBTO）负责人泽博（Lassina Zerbo）周一称，朝鲜一处核试验场活动增加可能是虚张声势，并非准备很快进行核试验。
约翰·霍普金斯大学朝鲜研究项目38 North发布报告称，卫星图片显示朝鲜在东海岸的丰溪里（Punggye-ri）建设核试验隧道。朝鲜之前三次核试验均在丰溪里进行。
泽博对路透表示：“我倾向于认为，这第四条隧道只是虚张声势，目的是向国际社会施压，促使后者恢复与其谈判。”
朝鲜自2006年以来已进行过三次核试验。
38 North报告的作者刘易斯（Jeffrey Lewis）称，该试验场建新隧道很可能表明朝鲜准备进行核试验，但时间点“很可能更多取决于政治因素而非技术因素”。
泽博表示，朝鲜与韩国8月达成协议，寻求缓解紧张局势并改善两国关系，这也意味着核试验的机率较低。
他认为，朝鲜应该不会在与韩国进行磋商的同时，却进行新的核试验。(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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