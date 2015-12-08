港报社评：版权修例保障权益，网民莫受谣言误导--文汇报12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
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黄毓民就版权条例修订草案提出903项修正案，表明以「拉布」阻碍议案通过。昨日立法会主席曾钰成决定「亮剪」，只批准黄毓民提出的其中42项修订，并指其余大部分修正案均属「琐屑无聊」。保护知识产权，推动创新创意发展是全球大势所趋，此次版权条例修订案增设多项豁免条款，充分保障创作自由，而且刑责门坎高， 政府不会主动检控，不存在民事变刑事的问题。
立法会主席果断「剪布」，合法合情合理。网民不要被谣言误导，甚至在议员审议草案时包围立法会施压，更不要以身试法，做出破坏香港法治、冲击社会稳定的行为。
按照现时的版权条例，任何人士在未经版权持有人同意而以业务为目的复制其作品，皆会触犯法例，侵权者要负上民事甚至刑事法律责任。周三将在立法会审议的版权条例修订案，经谘询民意后新增6项豁免，包括以戏仿、讽刺、营造滑稽和模仿为目的、评论时事或引用等用途可获豁免，不用向版权拥有人取得授权，在豁免范围内，使用版权作品亦不会构成民事或刑事责任。修订草案对使用者的保障要比现行版权法例更多。
如果侵权者只是将复制品自用，当中没有涉及任何业务或牟利成分，那么复印书籍、网上下载等事项并没有触犯刑事罪行，版权持有人只能循民事途径向侵权人士索偿，政府不能作出检控。而且，须版权持有人提供证据才可检控，若没有他们提出的证据，根本不可能确定版权的存在，亦不可以证明版权的运用没有得到他们的批准，政府难以绕过版权人而提出刑事起诉。因此，担心修例成为「政治打压工具」之说根本是杞人忧天。
发展知识型经济，以创新创意高增值产业带动经济增长，为年轻人创造更大的才能施展空间，是世界经济发展的方向，这需要更好地尊重版权、保护创新创意者的利益。香港完善在这方面的法律保障，将增强对外来投资者的吸引人，提升香港的竞争力。不少外国企业、政府官员、企业家和在港商会均希望香港尽快通过版权修订条例。修订草案兼顾版权人利益和本港创作自由，得到主流意见的认同，立法会内不同立场的党派大多数都支持通过修订案。
黄毓民理屈词穷，找不到合适的理由反对修订草案，「拉布」黔驴之技，竟然咬文嚼字，提出一大堆纯粹涉及行文及版面的修订，与草案主题毫无关系，不符合议事规则第57（4）条的规定，完全不值得花费大量时间审议这些无聊的修正案。立法会主席曾钰成预先「剪布」，有法可依，顺应民意，及时阻止「拉布」，维护香港整体利益。
当然，少数激进反对派阻碍通过版权条例修订案不会善罢干休，更有人在网上煽动网民包围立法会。去年违法「占中」期间，曾经因网上散播立法会将审议「网络23条」的谣言，发生过冲击立法会事件，立法会大楼的玻璃门被撞毁，影响极其恶劣。「占中」以失败告终证明，香港是法治之区，违法暴力抗争不得人心，也不可能得逞。市民不要被毫无根据的谣言所迷惑，更须明白，包围立法会的行为极不可取，犯法者必定会遭到法律的制裁。（完）
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