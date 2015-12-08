美国本月将首次在新加坡部署P8侦察机

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月7日 - 美国就本月在新加坡首次部署美国P8波塞冬（Poseidon）侦察机与新加坡达成一致。
美国国防部长卡特与新加坡国防部长黄永宏周一会晤后发表联合声明，对美国将于12月7日至14日在新加坡首次部署该飞机表示欢迎。
美国一位国防官员称，预计在新加坡会有进一步的部署。目前正值南海紧张局势加剧之际。
声明称，在新加坡部署P8侦察机，可“通过参与双边及多边演练强化与该地区国家军方的协同工作能力，及时为该地区的HADR及海上安全努力提供支持”。
“HADR”指的是人道主义及救灾行动。
美国与新加坡有长期防务关系，部署P8侦察机是卡特与黄永宏签署的增强防务合作协议的一部分。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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