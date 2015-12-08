长江期货：中国期指主力多方减仓积极

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自12月8日的《期货日报》：
周一，沪深300股指期货围绕前一交易日收盘价展开拉锯，多空陷入胶着。四份合约持仓量较前一交易日增加294手至41277手。虽然市场仍处于振荡的方向选择，但近期股指期货呈现出上涨减仓下跌增仓，可能预示着资金的表态更倾向于调整。 数据显示，前20名席位在IF1512合约上共持买单26090手、卖单26410手。主力净空持仓量320手，较前一交易日增加143手。主力席位净空持仓量的增加主要由于多方主力减持更积极。前20多方席位合计减持买单218手超过前20空方席位合计减持卖单75手。前20多方席位中仅6家席位进行了增仓操作，前20空方席位中有10家进行了增持。从席位增仓幅度来看，依然是空方胜过一筹。前20多方席位中最大增持来自鲁证期货增加买单58手，空方席位中的上海东证期货席位增持卖单207手，幅度更大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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