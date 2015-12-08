长江期货：中国期指主力多方减仓积极

周一，沪深300股指期货围绕前一交易日收盘价展开拉锯，多空陷入胶着。四份合约持仓量较前一交易日增加294手至41277手。虽然市场仍处于振荡的方向选择，但近期股指期货呈现出上涨减仓下跌增仓，可能预示着资金的表态更倾向于调整。 数据显示，前20名席位在IF1512合约上共持买单26090手、卖单26410手。主力净空持仓量320手，较前一交易日增加143手。主力席位净空持仓量的增加主要由于多方主力减持更积极。前20多方席位合计减持买单218手超过前20空方席位合计减持卖单75手。前20多方席位中仅6家席位进行了增仓操作，前20空方席位中有10家进行了增持。从席位增仓幅度来看，依然是空方胜过一筹。前20多方席位中最大增持来自鲁证期货增加买单58手，空方席位中的上海东证期货席位增持卖单207手，幅度更大。(完)