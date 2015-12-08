港报社评：改善版权条例，就事论事胜拉布--星岛日报12月8日

在部分网民激烈反对下，政府因应网络科技发展而加强保障知识产权的法例修订工作，再度在立法会面对议员拉布挑战。为求法例通过，政府采取要求议员「袋住先」策略，承诺立法后会继续就网民关注点展开谘询，向明秋开始的下届立法会提交改善版权制度的建议。 网上翻版资讯泛滥，政府针对现有法例监管不足之处，早在二○一一年即提出《版权修订条例》草案。由于当年政府拒为讽刺时弊的「恶搞」式二次创作提供豁免，草案被批评为可供执政者利用来政治打压异议的「网络廿三条」。有议员进行拉布抗争，结果条例草案到二○一二年上届立法会曲终人散，都未能通过，胎死腹中。 到《版权修订条例》草案去年卷土重来时，政府因应网民 的关注，基于言论自由的原则，为二次创作开绿灯，对戏仿、讽刺、评论时事等行为，都加以豁免。不过，政府与网民的互信程度本来就不高，近年每况愈下，就算政府让步，部分网民仍然不肯收货，担心「魔鬼在细节」。 政府纵让步，网民不收货 立法会明日就会恢复二读有关条例，展开辩论。有网民不仅发起到时包围立法会，早前更在公开场合包围一个没有表态今次会拉布的激进派议员。 去年占领运动高峰期，有一天晚上突然谣传立法会将讨论「网络廿三条」，刺激起群众冲击立法会大楼。今次警方严阵以待，不过，经过法庭对上次鼓吹者和冲击人士的判刑阻吓，涉及议题又不关乎大众民生利益，网民今次声势有限，演变成暴力冲突的机会比上次低。 不过，他们的力量，会在明年的立法会选举中显示出来，不止凭自己的一票，还包括在网上营造舆论攻势影响众多选民的投票取态。 部分泛民主派议员不愿得罪网青，已经表明反对原封不动通过条例草案，拉布常客则提出九百项修订，立法会主席曾钰成最后只批出四十二项，即使如此，曾钰成估计圣诞假期之前都未必能够完成立法程序。 改善有空间，建制袋住先 知识产权应该得到保障，不仅是原则问题，而且是香港商业社会能够成功营运和获得国际尊重与信任的重要元素，言论自由不能够毫无规范。今次修例的焦点，是如何在言论自由和保障知识产权之间，找到合理平衡点。 政府提出的平衡点，并非没有改善的空间，例如网民提出美国采用开放式豁免「公平使用」，欧盟二十多国则如本港今次的修例内容，有特定的豁免范畴，何者较佳言人人殊，如果无了期讨论下去，要待草案百分百完美，就永远不会有立法的一天。 当局提出了立法后继续检讨的承诺，为建制派提供了支持草案的下台阶，距离本届立法会休会还有超过半年时间，估计拉布拖垮草案的机会甚微，只是让部分政客耗用纳税人公帑和其他议员时间来固定基本票源的动作。（完）