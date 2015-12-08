期货日报：沪胶多空主力均有所增仓，后市将展开激烈争夺

12月7日，沪胶主力1605合约开盘期价虽出现短暂下探，但随后在多头的持续增仓推动下，期价强势拉升。然而，空头并不甘示弱，盘中成交量多次出现放大，多空双方激烈争夺，但多头表现更胜一筹，沪胶期价在午盘一度上破10500元/吨。不过，临近收盘，伴随着成交量的迅速放大，部分多头获利了结使得期价承压回落。