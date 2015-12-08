期货日报：沪胶多空主力均有所增仓，后市将展开激烈争夺

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自12月8日的《期货日报》：
12月7日，沪胶主力1605合约开盘期价虽出现短暂下探，但随后在多头的持续增仓推动下，期价强势拉升。然而，空头并不甘示弱，盘中成交量多次出现放大，多空双方激烈争夺，但多头表现更胜一筹，沪胶期价在午盘一度上破10500元/吨。不过，临近收盘，伴随着成交量的迅速放大，部分多头获利了结使得期价承压回落。
通过观察主力持仓动向，我们发现，当日多空主力均有所增仓，幅度较为明显并接近一致，体现主力对后市看法存在较大分歧。伴随着持仓结构的调整，后市多空双方仍将展开激烈的争夺。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。