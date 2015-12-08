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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 09:25 BJT

期货日报：沪胶多空主力均有所增仓，后市将展开激烈争夺

以下内容节选自12月8日的《期货日报》：

12月7日，沪胶主力1605合约开盘期价虽出现短暂下探，但随后在多头的持续增仓推动下，期价强势拉升。然而，空头并不甘示弱，盘中成交量多次出现放大，多空双方激烈争夺，但多头表现更胜一筹，沪胶期价在午盘一度上破10500元/吨。不过，临近收盘，伴随着成交量的迅速放大，部分多头获利了结使得期价承压回落。

　　通过观察主力持仓动向，我们发现，当日多空主力均有所增仓，幅度较为明显并接近一致，体现主力对后市看法存在较大分歧。伴随着持仓结构的调整，后市多空双方仍将展开激烈的争夺。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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