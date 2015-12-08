永安期货：郑糖回调后将继续上涨

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自12月8日的《期货日报》：
10月开启的食糖新榨季里，郑糖走势可谓一波三折，主力合约月初跳空高开至5798元/吨，此后即展开了一轮下跌。连跌月余后，郑糖主力合约于11月中旬两次下探5300元/吨，而历经5连阳后冲高至5600元/吨。最近一周，郑糖期价则在5600元/吨受阻后展开回调。
食糖2014/2015榨季末的翘尾行情主要缘于工业库存压力不大：一是广西陈糖库存清货相对彻底，今年9月底其产销率达到95.74%，去年同期为87.17%；二是今年9月底全国食糖工业库存为93万吨，同比去年的191万吨减少近100万吨。目前来看，食糖工业库存虽然下降明显，但是中间商食糖库存同比去年增多。所以从社会库存角度来看，今年的食糖库存压力并未比去年减轻多少。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。