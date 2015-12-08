永安期货：郑糖回调后将继续上涨

以下内容节选自12月8日的《期货日报》：

10月开启的食糖新榨季里，郑糖走势可谓一波三折，主力合约月初跳空高开至5798元/吨，此后即展开了一轮下跌。连跌月余后，郑糖主力合约于11月中旬两次下探5300元/吨，而历经5连阳后冲高至5600元/吨。最近一周，郑糖期价则在5600元/吨受阻后展开回调。

食糖2014/2015榨季末的翘尾行情主要缘于工业库存压力不大：一是广西陈糖库存清货相对彻底，今年9月底其产销率达到95.74%，去年同期为87.17%；二是今年9月底全国食糖工业库存为93万吨，同比去年的191万吨减少近100万吨。目前来看，食糖工业库存虽然下降明显，但是中间商食糖库存同比去年增多。所以从社会库存角度来看，今年的食糖库存压力并未比去年减轻多少。(完)

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