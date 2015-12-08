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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 09:37 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元稍事喘息，此前因油价下挫而大跌

本周一连串中国数据若显示增长疲弱，大宗商品价格可能会进一步下跌。

今日稍后将公布中国贸易数据。

“中国11月国际贸易数据将提供我们有关需求面的最新情况，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Tony Sycamore表示。

他暗示，投资人预期会感到失望，而澳元会有进一步下跌的压力。中国是澳洲最大的出口市场。

另外，外界益发揣测新西兰央行周四会议上将会降息。这也无助于新西兰元。

新西兰元兑美元跌至0.6641美元，隔夜下跌1.6%，并远离周五创下的高位0.6787。分析师表示，支撑位在0.6600。(完)

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