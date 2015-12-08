澳新汇市：澳元与新西兰元稍事喘息，此前因油价下挫而大跌

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
本周一连串中国数据若显示增长疲弱，大宗商品价格可能会进一步下跌。
今日稍后将公布中国贸易数据。
“中国11月国际贸易数据将提供我们有关需求面的最新情况，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Tony Sycamore表示。
他暗示，投资人预期会感到失望，而澳元会有进一步下跌的压力。中国是澳洲最大的出口市场。
另外，外界益发揣测新西兰央行周四会议上将会降息。这也无助于新西兰元。
新西兰元兑美元跌至0.6641美元，隔夜下跌1.6%，并远离周五创下的高位0.6787。分析师表示，支撑位在0.6600。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 龚芳/李婷仪)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。