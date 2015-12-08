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债券 | 2015年 12月 8日 星期二 09:43 BJT

美国债市：投资基金11月购买了106.28亿美元两年期新债--美国财政部

路透12月7日 - 美国财政部周一发布的数据显示，大型投资管理公司
11月购买了106.28亿美元两年期新债。
    
    根据财政部的标售分配数据，海外投资者在最近的两年期新债供应中
吃下了49.51亿美元债券。
    
    财政部上月标售的260亿美元两年期债券中，一部分还卖给了银行、
退休基金与华尔街债券交易商。
    
    在与两年期公债标售当周发行的其他债券中，大型投资管理公司买下
147.9亿美元五年期债券，以及130.8亿美元七年期债券；海外投资者则分
别购入75.73亿和59.62亿。
    
    财政部共发行350亿美元五年期和290亿美元七年期公债。
    
    11月财政部还发行了130亿美元10年期通胀保值债券(TIPS)，其中投
资基金购买了79.96亿美元，外国投资者买下16.70亿。(完)

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