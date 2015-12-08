美国债市：投资基金11月购买了106.28亿美元两年期新债--美国财政部

路透12月7日 - 美国财政部周一发布的数据显示，大型投资管理公司 11月购买了106.28亿美元两年期新债。 根据财政部的标售分配数据，海外投资者在最近的两年期新债供应中 吃下了49.51亿美元债券。 财政部上月标售的260亿美元两年期债券中，一部分还卖给了银行、 退休基金与华尔街债券交易商。 在与两年期公债标售当周发行的其他债券中，大型投资管理公司买下 147.9亿美元五年期债券，以及130.8亿美元七年期债券；海外投资者则分 别购入75.73亿和59.62亿。 财政部共发行350亿美元五年期和290亿美元七年期公债。 11月财政部还发行了130亿美元10年期通胀保值债券(TIPS)，其中投 资基金购买了79.96亿美元，外国投资者买下16.70亿。(完)