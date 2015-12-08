《香港重要政经日程》--12月9日-12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
================== 近期重要政经消息=================
12月9日（周三）
-- 惠誉记者招待会：中国地方政府债务
12月10日（周四）
-- 中国能源建设 首日挂牌。
-- 丰盛机电 首日挂牌。
12月11日（周五）
--10:00 四环医药 在中国举行股东周年大会。
--14:30 玖龙纸业 股东周年大会。
12月14日（周一）
-- 中国再生医学 公布中期业绩。
12月16日（周三）
--09:30 中信银行 临时股东大会。
--09:30 中国信达 临时股东大会
12月17日（周四）
--14:00 平安保险 临时股东大会
12月18日（周五）
--11:00 华瀚生物制药 股东周年大会。
--11:00 京维集团 股东周年大会。
--11:00 中国金融国际 股东周年大会。
12月21日（周一）
-- 公布11月份消费物价指数。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。