中国债市动态：现券走暖十年国债跌破3%，外储下降宽松预期升温

路透上海12月8日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率下行，十年期国债现券成交一度跌破3%，为今年10月末以来首度，十年期国开债最新成交价亦跌至3.40%整数关口之下；一级市场方面，三期进出口行增发债需求向好，定位均明显低于二级水平。

交易员称，11月外汇储备下降加重人民币汇率贬值压力，但短期内降准预期随之又起，市场对于年末央行的“维稳”动作抱有较强信心；最新出炉的进出口数据则总体未超预期，影响不大。在宽松资金面下，债券配置需求仍强劲，对来年行情的看好不改。

“情绪高涨啊，十年国债在2.9975%有成交破3%了，不过后来又反弹回来，”华北一银行交易员表示。

上海一银行交易员亦称，早间感到10年国债外资买盘较强，不过随着国债期货涨势暂歇，收益率也回稳在3%附近位置。

他并称，11月外汇储备降幅明显，人民币贬值压力加大，但债市情绪暂时未受明显负面影响，可能是因为资金面仍然平稳，部分机构可能还抱有短期内央行将降准对冲的预期。

中国11月末外汇储备创33个月新低，黄金储备亦为四个月低点。分析人士指出，美元走强导致外储中的非美元资产贬值，再加上中国资本外流，成为11月外储减少的主要原因，预计外储未来可能续降。 人民币兑美元即期 周二早盘续大跌，并刷新三个半月新低，中间价亦创8.11汇改以来次低。

中国央行公开市场周二逆回购重回100亿元地量规模，单日净回笼资金400亿，利率继续持平。交易人士表示，虽然单日操作量略低于预期，但是新股申购高峰已然平稳度过，资金面依旧宽松无虞，央行顺势回归少量平价操作并不意外。

中国进出口银行周二稍早招标的三期固息增发债中标结果均明显低于二级水平，其中三年期收益率为2.9759%，同时招标的五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.2211%和3.4728%。

中国海关周二公布，以美元计价，11月出口同比下降6.8%，进口同比下降8.7%。分析师认为，进口降幅缩窄主要受基数和价格因素影响。进出口状况如宏观经济一样，延续“底部徘徊”态势。货币政策未来以下调存准为主，人民币汇率波动性未来将上升。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.0480%/3.0000%，上日尾盘为3.0400%/3.0050%。10年期国开债150218券最新报价 在3.40%/3.3702%，上日尾盘为3.41%/3.38%。