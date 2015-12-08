金属期市：伦铜随着美元上涨下滑；中国贸易数据受关注

上海期镍 跌3%，因供应过剩加剧，且不锈钢需求依然疲弱。

日本第三季避开技术性衰退，国内生产总值(GDP)环比年率上修至增长1.0%，给苦于结束持续数年滞涨局面的决策者带来一丝曙光。

未来几周中国密集公布的数据可能显示经济依然低迷，强化对政府未来数月将祭出更多刺激举措的预期。

澳洲矿业巨头Clive Palmer旗下的Queensland Nickel周二寻求与政府进行紧急协商，支持其在Townsville处境艰难的Yabulu炼厂。

必和必拓及淡水河谷合资公司Samarco因巴西溃坝事故面临诉讼，求偿200亿雷亚尔(53亿美元)。(完)

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