金属期市：伦铜随着美元上涨下滑；中国贸易数据受关注

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
上海期镍 跌3%，因供应过剩加剧，且不锈钢需求依然疲弱。
日本第三季避开技术性衰退，国内生产总值(GDP)环比年率上修至增长1.0%，给苦于结束持续数年滞涨局面的决策者带来一丝曙光。
未来几周中国密集公布的数据可能显示经济依然低迷，强化对政府未来数月将祭出更多刺激举措的预期。
澳洲矿业巨头Clive Palmer旗下的Queensland Nickel周二寻求与政府进行紧急协商，支持其在Townsville处境艰难的Yabulu炼厂。
必和必拓及淡水河谷合资公司Samarco因巴西溃坝事故面临诉讼，求偿200亿雷亚尔(53亿美元)。(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。