基金产业：部分经理人押注升息过后通胀升温

随着失业率降至5%，薪资开始加速上升，美联储在最近发布的褐皮书中还提及多个行业的招聘难度增加。

“虽然我们对通胀形势的看法没有那么乐观，但相对于市场的预期要乐观得多，”巴克莱全球通胀市场策略主管Michael Pond说。

债券策略师表示，随着薪资提升，未来一年医疗费用可能在推高物价的过程中发挥更大作用。巴克莱指出，健保支出在核心个人消费支出(PCE)物价指数中占24%的权重；该指数是美联储青睐的通胀指标。巴克莱预计，Medicare医疗保险费用明年料将平均上升2.5%，而私人保险计划费用应会上涨2.8%。

Pond预计未来两年的年均通胀率介于1.8%-2%，接近短期债券市场预估值1%的两倍。

总体来说，投资者略微增加对通胀上升的押注。路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，专注TIPS的共同基金和上市交易基金(ETF)今年迄今共流入38亿美元，去年同期为流出26亿美元。

骏利资产管理集团全球资产分配主管Ashwin Alankar称，即便通胀率仅小幅上升，也可能导致30年期公债收益率(殖利率)“大幅提高”。该公司截止第三季管理着1,920亿美元资产。