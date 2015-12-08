英国金融：银行额外获一年宽限期，可后年再开始公布更详细杠杆信息

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦12月7日 - 英国央行周一表示，将额外给予一年宽限时间，允许国内银行到2017年12月再公布有关其杠杆比例的更多详细信息；杠杆比例是反映资本与无风险加权资产之比的广义指标。
英国央行下属的英国审慎监管局(PRA)称，将继续推动英国银行业采取比全球规定更严格的方法计算杠杆比例。
英国审慎监管局7月时曾建议，为避免出现“粉饰账面”行为，银行在计算季度末用于公开的数据时应采用日均比例。
部分银行表示，这会很麻烦。英国央行则表示会推进采取日均值，但同意延后信息公布的起始时间，让银行有更多时间来调整报告系统。
“综上所述，英国审慎监管局认为，将转向日均杠杆比例的过渡期结束时间从2016年12月31日延后至2017年12月31日是恰当的，”英国审慎监管局在声明中称。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率