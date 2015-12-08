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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 11:08 BJT

英国金融：银行额外获一年宽限期，可后年再开始公布更详细杠杆信息

路透伦敦12月7日 - 英国央行周一表示，将额外给予一年宽限时间，允许国内银行到2017年12月再公布有关其杠杆比例的更多详细信息；杠杆比例是反映资本与无风险加权资产之比的广义指标。

英国央行下属的英国审慎监管局(PRA)称，将继续推动英国银行业采取比全球规定更严格的方法计算杠杆比例。

英国审慎监管局7月时曾建议，为避免出现“粉饰账面”行为，银行在计算季度末用于公开的数据时应采用日均比例。

部分银行表示，这会很麻烦。英国央行则表示会推进采取日均值，但同意延后信息公布的起始时间，让银行有更多时间来调整报告系统。

“综上所述，英国审慎监管局认为，将转向日均杠杆比例的过渡期结束时间从2016年12月31日延后至2017年12月31日是恰当的，”英国审慎监管局在声明中称。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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