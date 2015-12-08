台湾股市：盘中下跌，追随海外市场跌势且受出口疲弱影响

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北12月8日 - 台股周二下跌，追随海外市场跌势，且受出口数据疲弱、令2015年12月经济复苏期望受挫的影响。
台湾11月出口金额较上年同期减16.9%，为连续第10个月衰退，逊于市场预估的减10.2%，创出逾六年最大单月降幅；财政部并预估今年全年出口难脱两位数衰退。
0144GMT，加权股价指数 下跌0.6%至8,404.39点，上日收升0.7%。
电子类指数 下滑0.6%，金融保险类指数 跌0.5%。
台积电 持平，该公司周一表示，已递件申请赴中国江苏省南京市设立12寸晶圆厂，并将于2018年下半年生产16奈米制程，总投资金额约为30亿美元。 (完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。