版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 09:59 BJT

台湾股市：盘中下跌，追随海外市场跌势且受出口疲弱影响

路透台北12月8日 - 台股周二下跌，追随海外市场跌势，且受出口数据疲弱、令2015年12月经济复苏期望受挫的影响。

台湾11月出口金额较上年同期减16.9%，为连续第10个月衰退，逊于市场预估的减10.2%，创出逾六年最大单月降幅；财政部并预估今年全年出口难脱两位数衰退。

0144GMT，加权股价指数 下跌0.6%至8,404.39点，上日收升0.7%。

电子类指数 下滑0.6%，金融保险类指数 跌0.5%。

台积电 持平，该公司周一表示，已递件申请赴中国江苏省南京市设立12寸晶圆厂，并将于2018年下半年生产16奈米制程，总投资金额约为30亿美元。 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐