香港金融：金发局建议推动更多基金分销平台，豁免私募基金利得税

路透香港12月8日 - 香港金融发展局周一发表三份报告，就基金分销及私募基金的税务豁免，及为私募基金另订法律架构等提出建议，以推动香港资产管理业务，金发局主席史美伦认为，这些报告以制订建议促进香港金融市场不同界别的长远发展。

报告提到，将香港发展为亚太区领先基金分销中心的目标，香港应积极加强其零售基金分销中心地位，并突破银行作为主要基金分销途径，加强竞争，包括券商利用网上平台分销，与早前证券界倡议港交所 成立基金分销平台契合。

另外，金发局报告亦建议，香港的私人公司型开放式基金及离岸私募基金，不应对基金董事的居留地有任何限制，从而容许这些基金享有利得税豁免，同时应豁免公众及私人公司型开放式基金缴付印花税。

报告亦提到私募基金“财产权真正分散”定义应予以放宽，并把有关标准适用于主权财富基金、指定退休基金、央行及政府机构等。

此外，金发局亦建议香港应为私募基金修订“有限责任合伙法例”，以吸引私募基金在港成立。

参看相关细节，可点选网址(here%20Release_reports%20on%20asset%20management_Trad%20Chi.pdf)（完）