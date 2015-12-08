香港金融：金发局建议推动更多基金分销平台，豁免私募基金利得税

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月8日 - 香港金融发展局周一发表三份报告，就基金分销及私募基金的税务豁免，及为私募基金另订法律架构等提出建议，以推动香港资产管理业务，金发局主席史美伦认为，这些报告以制订建议促进香港金融市场不同界别的长远发展。
报告提到，将香港发展为亚太区领先基金分销中心的目标，香港应积极加强其零售基金分销中心地位，并突破银行作为主要基金分销途径，加强竞争，包括券商利用网上平台分销，与早前证券界倡议港交所 成立基金分销平台契合。
另外，金发局报告亦建议，香港的私人公司型开放式基金及离岸私募基金，不应对基金董事的居留地有任何限制，从而容许这些基金享有利得税豁免，同时应豁免公众及私人公司型开放式基金缴付印花税。
报告亦提到私募基金“财产权真正分散”定义应予以放宽，并把有关标准适用于主权财富基金、指定退休基金、央行及政府机构等。
此外，金发局亦建议香港应为私募基金修订“有限责任合伙法例”，以吸引私募基金在港成立。
参看相关细节，可点选网址(here%20Release_reports%20on%20asset%20management_Trad%20Chi.pdf)（完）
(记者 赵红梅；审校 黄凯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。