中国新债：进出口行周五招标增发180亿三期固息债，期限三、五及10年

路透上海12月8日 - 中国进出口银行周二公告，将于周五(11日)在银行间债市招标增发至多180亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。

上述三年期为该行今年第17期 第三次增发，五年期为第16期 的第五次增发，10年为14期 的第12次增发，对应票面利率依次为3.18%、3.48%和3.87%。