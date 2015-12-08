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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 10:17 BJT

中国新债：进出口行周五招标增发180亿三期固息债，期限三、五及10年

路透上海12月8日 - 中国进出口银行周二公告，将于周五(11日)在银行间债市招标增发至多180亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。

上述三年期为该行今年第17期 第三次增发，五年期为第16期 的第五次增发，10年为14期 的第12次增发，对应票面利率依次为3.18%、3.48%和3.87%。

具体发行条款如下：

2015年第17期、16期和14期增发债

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期限/计息方式 3/5/10年固息

招标规模上限 3年：50亿元；5年：60亿元；10年：70亿元

招标时间 12月11日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 三年：11月30日；五年：11月16日；10年：9月14日

缴款日 12月14日

分销期 12/11-12/14

上市日 12月16日

发行手续费 三年0.05%；五年0.10%；10年0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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