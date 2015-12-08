台湾汇市：台币兑美元盘初实质汇价走跌，国际美元反弹令亚币趋弱整理

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北12月8日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价走跌。汇银人士称，国际美元反弹令盘初台币实质汇价随亚币走贬再度测试32.800整数关口，但出口商抛汇卖需随即一涌而上，收敛实质汇价贬幅，今日料暂在32.800附近趋弱整理。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.56亿美元，交投明显转趋热络，主要消化外资汇出及出口商抛汇卖压等两股力道，早盘暂由出口商美元卖盘略胜一筹，压抑台币实质汇价在32.800下方窄幅波动。
〞出口商非常多，32.800还要多测几次。〞一位大型官股商银交易员说。
本地时间10:12，韩元兑美元 报1,173.6，上日收在1,168.2；台股加权指数 则跌0.86%。
台币早盘实质交易区间落在32.780-32.804；上日在32.698-32.746。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.835/32.860，上日收在32.900。
交易员预测今日主要实质交易区间：
• 32.760-32.830
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元进一步反弹，新西兰元则因降息臆测重挫
--美国FED：圣路易斯联储总裁布拉德称，升息过后将聚焦通胀 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。