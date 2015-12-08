台湾汇市：台币兑美元盘初实质汇价走跌，国际美元反弹令亚币趋弱整理

路透台北12月8日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价走跌。汇银人士称，国际美元反弹令盘初台币实质汇价随亚币走贬再度测试32.800整数关口，但出口商抛汇卖需随即一涌而上，收敛实质汇价贬幅，今日料暂在32.800附近趋弱整理。