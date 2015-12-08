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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 10:18 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初实质汇价走跌，国际美元反弹令亚币趋弱整理

路透台北12月8日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价走跌。汇银人士称，国际美元反弹令盘初台币实质汇价随亚币走贬再度测试32.800整数关口，但出口商抛汇卖需随即一涌而上，收敛实质汇价贬幅，今日料暂在32.800附近趋弱整理。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.56亿美元，交投明显转趋热络，主要消化外资汇出及出口商抛汇卖压等两股力道，早盘暂由出口商美元卖盘略胜一筹，压抑台币实质汇价在32.800下方窄幅波动。

〞出口商非常多，32.800还要多测几次。〞一位大型官股商银交易员说。

本地时间10:12，韩元兑美元 报1,173.6，上日收在1,168.2；台股加权指数 则跌0.86%。

台币早盘实质交易区间落在32.780-32.804；上日在32.698-32.746。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.835/32.860，上日收在32.900。

交易员预测今日主要实质交易区间：

• 32.760-32.830

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