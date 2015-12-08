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货币新闻 | 2015年 12月 8日 星期二 10:35 BJT

芝加哥期市：玉米微涨，周一跌幅超2%

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 483.75 1.00 +0.21% 544.84 46

CBOT玉米 373.50 0.50 +0.13% 410.55 52

CBOT大豆 882.25 0.00 +0.00% 984.23 50

CBOT稻米 $10.86 -$0.02 -0.18% $10.57 17

美国原油 $37.76 $0.11 +0.29% $54.93 27

汇率

欧元/美元 $1.084 $0.001 +0.06%

美元/澳元 0.725 -0.001 -0.19%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李婷仪 审校 王丽鑫/许娜/张若琪)

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