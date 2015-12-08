芝加哥期市：玉米微涨，周一跌幅超2%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 483.75 1.00 +0.21% 544.84 46
CBOT玉米 373.50 0.50 +0.13% 410.55 52
CBOT大豆 882.25 0.00 +0.00% 984.23 50
CBOT稻米 $10.86 -$0.02 -0.18% $10.57 17
美国原油 $37.76 $0.11 +0.29% $54.93 27
汇率
欧元/美元 $1.084 $0.001 +0.06%
美元/澳元 0.725 -0.001 -0.19%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李婷仪 审校 王丽鑫/许娜/张若琪)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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