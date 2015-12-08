香港金融：财政司司长与金管局总裁前赴北京与中央财金官员会面

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月8日 - 香港财政司司长曾俊华周二称，今天启程前赴北京与中央财金官员会面，同行包括金管局总裁陈德霖，此行将展望明年工作重点，但没有特定议题。
曾俊华此行正值市场热切期待中港基金互认本月正式开闸予首批基金作跨境销售后，深港通以及沪港通升级版最快明年首季推出，为香港金融市场注入新动力。
曾俊华出发前在机场向传媒表示，此次出访北京三日，与财经事务及库务局局长陈家强以及陈德霖同行，是一年一度的恒常访问，回顾过去一年两地合作成果以及展望明年香港政府一些工作的重点，没有特定议题。
被问及会不会讨论到深港通开通时间，曾俊华强调，“我们没有甚么特别的议题，正如我所说，大家交流一下大家关心的问题。”
曾俊华在北京期间将拜访财政部、商务部、中国人民银行、国务院港澳事务办公室以及其他机构，并于周四返港。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。