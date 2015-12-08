企业并购：恩智浦完成对飞思卡尔的收购，缔造最大汽车半导体商

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透法兰克福12月7日 - 恩智浦半导体 周一表示，已完成以近120亿美元收购同业飞思卡尔半导体(Freescale) ，其汽车相关营收的比重因而增加一倍至40%，缔造了全球最大的汽车电子厂商。
恩智浦汽车部门执行长Kurt Sievers在接受专访时表示，两家公司合并将让公司能把各类汽车应用包装起来，让采用飞思卡尔处理器的系统更为完整。
Sievers表示，该收购案促使恩智浦进入新的汽车应用领域，包括动力传动、安全性与车身电子等。恩智浦目前是影音娱乐、保全和汽车连网的领导大厂。该公司也致力于在重要的汽车系统上建立安全性，防杜骇客威胁。
恩智浦目前年营收100亿美元。该公司已告知投资者，其致力于未来几年增长幅度要比整体汽车芯片市场高出50%，鉴于该公司近来增幅是市场的二至三倍，这样的目标算是审慎的。
“如果汽车半导体增长5或6%，那么我们将增长8或9%，我认为我们可以做到，”恩智浦执行长Rick Clemmer对路透表示。其并称，一旦飞思卡尔更加全面地整合进来，这种情况就会实现。
这宗收购案不仅提高了恩智浦在汽车半导体的市场地位，在其他快速增长的半导体市场，像是家用自动化、穿戴式装置及健康监控方面同样大有助益。同时，该公司也能善用其在安全性和支付晶片方面的长处。
根据恩智浦周五的收盘价，对飞思卡尔的估值为118.6亿美元，这当中包括了现金和股票但不包括债务。飞思卡尔的股东将持有合并后公司约三分之一的股权。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。