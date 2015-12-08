香港个股：远洋地产称安邦保险成为第二大股东，持股约20.5%

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月8日 - 中国房地产商--远洋地产 表示，中国安邦保险已成为公司的第二大股东，持股约20.5%。
远洋地产周一晚在联交所发出的公告称，原来持有公司21.3%股权的主要股东南丰集团已于上周五（4日）按每股5.05港元的价格减持公司20.5%的股份，买家为安邦保险，涉资约77.84亿港元，交易并已于周一完成。
完成出售股份后，南丰集团在远洋地产的持股比例降至已发行股本的0.8%。
远洋地产昨天抽升近9%收市，周二早盘初段股价跟随大市回落，跌近2%，报5.01港元。
香港私人发展商南丰集团于2010年12月，按每股5.6港元接盘中远国际 出售的6.6亿股远洋地产股份，增持后者股权并成为第二大股东。而中国人寿 则为远洋地产最大股东，持股约29%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。