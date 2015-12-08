香港个股：远洋地产称安邦保险成为第二大股东，持股约20.5%

路透香港12月8日 - 中国房地产商--远洋地产 表示，中国安邦保险已成为公司的第二大股东，持股约20.5%。

远洋地产周一晚在联交所发出的公告称，原来持有公司21.3%股权的主要股东南丰集团已于上周五（4日）按每股5.05港元的价格减持公司20.5%的股份，买家为安邦保险，涉资约77.84亿港元，交易并已于周一完成。

完成出售股份后，南丰集团在远洋地产的持股比例降至已发行股本的0.8%。

远洋地产昨天抽升近9%收市，周二早盘初段股价跟随大市回落，跌近2%，报5.01港元。

香港私人发展商南丰集团于2010年12月，按每股5.6港元接盘中远国际 出售的6.6亿股远洋地产股份，增持后者股权并成为第二大股东。而中国人寿 则为远洋地产最大股东，持股约29%。（完）

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