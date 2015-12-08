汽车产业：韩国称将在2020年底之前提高环保汽车产量10倍以上

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透首尔12月8日 - 韩国产业通商资源部周二表示，计划在2020年底之前将环保汽车年产量提高超过10倍，以降低碳排放并打开新的出口市场。
产业通商资源部在声明中称，计划在2020年底前将环保汽车年产量从7.8万辆提高至92万辆。环保汽车包括电动和混合动力汽车。该部门还表示，到2020年时，环保汽车在韩国新车市场的占有率将从2015年的2%提高至20%。
韩国最大的汽车厂商--现代汽车 与起亚汽车 已在尝试自行研发环保汽车，并以此打开市场。
现代汽车周一称，将于1月在韩国市场推出混合动力版Ioniq，稍晚还将推出插电混合动力版和电动版Ioniq。
韩国政府将在未来五年内投资1,500亿韩元(1.2772亿美元)用于关键技术的研发，还将为环保汽车买家提供补贴，并增设充电桩以刺激销售。
产业通商资源部称，该计划将在2016-2020年共减少380万吨二氧化碳排放，并创造9.3万个就业岗位。该部还表示，该国2020年之前的环保汽车出口额可能达到18万亿韩元(153.2亿美元)。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。