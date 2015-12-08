台湾债市：10年券殖利率开低走高，标债前追价谨慎

路透台北12月8日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周二开低走高。交易员指出，在美债走强以及出口数据不佳等利多带动下，盘初殖利率一度下探1.13%压力区，不过标债前多头追价谨慎，跌幅随后收敛甚至微弹。

他们表示，市场观望等候中午104/12R的标售，虽然气氛偏向乐观，不过得标利率落在哪，还是要看大型金融机构与公股银行的态度。若是在1.15%附近，标后或许还有一小波多头行情可以期待。

〞或许受出口数据带动，不过殖利率在1.12-1.13%的压力不小。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易主管认为，10年券的标售本来就是由邮局等大型公股银行主导，盘中多方追价无力，甚至在1.14%有交易商反手做空，或许反映着这些机构不愿意得标利率过低的心态。

台湾财政部昨日公布，11月出口金额较上年同期减16.9%，为连续第10个月衰退，逊于市场预估的减10.2%。

台湾央行今日将代财政部标售第二次10年期公债104/12R；路透调查显示，在资金去化不易，但筹码供给有限下，预计该期公债得标利率将低于前两次标售水准，落在1.138-1.156%。

本地时间10:09时，五年券104/13期 跌0.6基点至0.7220%，成交2.5亿台币；10年券104/12R殖利率微跌0.15基点至1.1425%，成交量为56.5亿台币；至于台股加权指数 则跌1.00%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.70-0.73%；104/12R期则在1.13-1.16%。

最新相关报导链接：

--美国债市：长债价格上涨，受油价下跌提振