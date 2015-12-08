新闻稿：中国11月人民币计价出口同比下降3.7%，进口同比下降5.6%--海关

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(以下为中国海关12月8日发布的“今年前11个月中国进出口总值22.08万亿元”新闻稿全文)
海关总署今天公布1至11月我国外贸进出口情况。据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值22.08万亿元人民币，比去年同期（下同）下降7.8%。其中，出口12.71万亿元，下降2.2%；进口9.37万亿元，下降14.4%；贸易顺差3.34万亿元，扩大63%。
11月份，我国进出口总值2.16万亿元，下降4.5%。其中，出口1.25万亿元，下降3.7%；进口9100亿元，下降5.6%；贸易顺差3431亿元，扩大2%。
今年前11个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：
一、一般贸易出口增长，进出口比重有所提升。前11个月，我国一般贸易进出口11.97万亿元，下降7.2%，占我外贸总值的54.2%，较去年同期上升0.3个百分点。其中出口6.81万亿元，增长1.9%，占出口总值的53.6%；进口5.16万亿元，下降17%，占进口总值的55.1%；一般贸易项下顺差1.65万亿元，扩大2.6倍。同期，我国加工贸易进出口6.97万亿元，下降10.6%，占我外贸总值的31.6%，比去年同期回落1个百分点。其中出口4.46万亿元，下降8.9%，占出口总值的35.1%；进口2.51万亿元，下降13.5%，占进口总值的26.8%；加工贸易项下顺差1.95万亿元，收窄2.2%。
此外，我国以海关特殊监管方式进出口2.41万亿元，下降5.2%，占我外贸总值的10.9%。其中出口8,727.3亿元，下降4.1%，占出口总值的6.9%；进口1.54万亿元，下降5.8%，占进口总值的16.4%。
二、对美国、东盟出口保持增长，对欧盟、日本出口下降；自主要贸易伙伴进口均下降。前11个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值3.16万亿元，下降7.7%，占我外贸总值的14.3%。其中，我对欧盟出口1.98万亿元，下降3.9%；自欧盟进口1.18万亿元，下降13.5%；对欧贸易顺差8090.4亿元，扩大14.6%。美国为我国第二大贸易伙伴，中美贸易总值为3.15万亿元，增长1.9%，占我外贸总值的14.2%。其中，我对美国出口2.32万亿元，增长5%；自美国进口8286.2亿元，下降5.7%；对美贸易顺差1.49万亿元，扩大12.1%。
前11个月，东盟为我国第三大贸易伙伴，与东盟贸易总值为2.6万亿元，下降2.1%，占我外贸总值的11.8%。其中，我对东盟出口1.55万亿元，增长3.7%；自东盟进口1.05万亿元，下降9.7%；对东盟贸易顺差5024.9亿元，扩大50.2%。日本为我国第五大贸易伙伴，中日贸易总值为1.57万亿元，下降10.4%，占我外贸总值的7.1%。其中，对日本出口7666亿元，下降8.9%；自日本进口8024亿元，下降11.9%；对日贸易逆差358亿元，收窄48.3%。
前11个月，内港贸易总值为1.84万亿元，下降10.2%，占内地外贸总值的8.3%。其中，对港出口1.77万亿元，下降10.4%；自港进口658.7亿元，下降5.2%；对港贸易顺差1.7万亿元，收窄10.6%。
三、民营企业进出口比重提升，出口增长。前11个月，民营企业进出口8.11万亿元，下降1.8%，占我外贸总值的36.7%，较去年同期提升2.2个百分点。其中，出口5.7万亿元，增长2.2%，占出口总值的44.9%；进口2.41万亿元，下降10.2%，占进口总值的25.7%。同期，外商投资企业进出口10.32万亿元，下降6.4%，占我外贸总值的46.7%。其中，出口5.65万亿元，下降5.4%，占出口总值的44.4%；进口4.67万亿元，下降7.6%，占进口总值的49.9%。
此外，国有企业进出口3.65万亿元，下降12.9%，占我外贸总值的16.5%。其中，出口1.36万亿元，下降5%，占出口总值的10.7%；进口2.29万亿元，下降17%，占进口总值的24.4%。
四、机电产品出口增长，纺织服装等传统劳动密集型产品有所下降。前11个月，我国机电产品出口7.32万亿元，增长1%，占出口总值的57.6%。其中，电器及电子产品出口3.3万亿元，增长5.2%；机械设备2.04万亿元，下降8.1%。同期，服装出口9,731.9亿元，下降7%；纺织品6,172.3亿元，下降1.8%；鞋类2,988亿元，下降4.8%；家具2,936.2亿元，增长2.8%；塑料制品2,111.1亿元，增长2.5%；箱包1,579.8亿元，增长4.6%；玩具892.4亿元，增长11.1%；上述7大类劳动密集型产品合计出口2.64万亿元，下降2.6%，占出口总值的20.8%。此外，肥料出口3,148万吨，增加21.3%；钢材1.02亿吨，增加21.7%；汽车66.8万辆，减少17.4%。
五、铁矿砂、原油、粮食、成品油等主要大宗商品进口量增加，煤、钢材等进口量减少，主要进口商品价格普遍下跌。前11个月，我国进口铁矿砂8.57亿吨，增加1.3%，进口均价为每吨380.8元，下跌39.7%；原油3.02亿吨，增加8.7%，进口均价为每吨2,534.8元，下跌45.6%；煤1.86亿吨，减少29.4%，进口均价为每吨371.5元，下跌21.5%；成品油,2705.4万吨，增加0.9%，进口均价为每吨2,993.1元，下跌39.1%；初级形状的塑料2,379.5万吨，增加3%，进口均价为每吨1.07万元，下跌14.5%；钢材1,160万吨，减少12.3%，进口均价为每吨7,000.4元，下跌8.4%；未锻轧铜及铜材428万吨，减少2.8%，进口均价为每吨3.81万元，下跌16.4%。
此外，进口粮食1.13亿吨，增加27.3%；其中大豆7,257.3万吨，增加15.4%，进口均价为每吨2,661.3元，下跌23.6%。机电产品进口4.51万亿元，下降4.9%；其中汽车98.7万辆，减少23.6%。
六、中国外贸出口先导指数环比下滑。11月，中国外贸出口先导指数为32，较10月回落0.8，表明明年年初我国出口压力仍然较大。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为32.8，较上月回升0.3；新增出口订单指数、出口企业综合成本指数出口分别回升0.8、0.4至31.6、29.3，经理人信心指数下滑0.6至36.3。（完）
欲览详情，请点击海关总署网站链接here (发稿 马蓉；; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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