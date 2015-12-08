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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 11:08 BJT

《汇市简讯》美元指数技术面信号偏空，99.30为关键水准

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    * 美元指数亚洲时段略微走软
    * 亚洲股市追随美股跌势，沪综指跌1.7%，日经指数跌1%，除日本外
亚洲地区股指亦跌1%
    * 动能研究偏中性，5、10和20日移动均线偏向下行，20日波林格区
间扩张
    * 若收在10、20日移动均线切入位99.28/30下方，则走势偏空
    * 昨日交投区间98.30/98.90为首道支撑位/阻力位
    * 技术图： reut.rs/1HRIirN
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 王颖)

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