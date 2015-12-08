更新版 1-中国数据：11月进出口五连降但降幅收窄，全年外贸负增长几成定局

* 出口降幅与上月相当，但逊预期

* 受去年基数影响进口降幅大幅收窄

* 全年外贸下降几成定局

* 明年或现改善曙光

* 中国11月进出口数据详情

* 进出口及贸易收支图表 reut.rs/1HRK1NH (新增更多数据细节和评论)

路透北京12月8日 - 中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。

不过，分析人士也指出，随着价格效应逐渐消失，以及外围经济的改善，中国外贸明年可能迎来改善曙光。

中国国际经济交流中心研究员张永军指出，11月进口降幅明显收窄，主要受价格因素影响，与包括原油在内的国际大宗商品价格去年同期在低位，基数价格变化不大有关，并不意味着真实需求有显着变化。

就顺差而言，虽然顺差扩大从数字核算上看对GDP有正面影响，但因整体贸易规模缩小，内外需双双下降，“全年进出口增幅下降已成定局，经济疲弱的态势并没有改变。”他说道。

中国海关周二公布，以美元计价，11月出口同比下降6.8%，进口同比下降8.7%。路透调查预估中值分别为下降5%和下降12.6%。当月贸易顺差541.03亿美元，不及路透预估中值647.5亿美元。

海关发布新闻稿并显示，11月外贸出口先导指数为32，较10月回落0.8，表明明年年初出口压力仍然较大。

其中，根据网络问卷调查数据显示，当月出口经理人指数为32.8，较上月回升0.3；新增出口订单指数、出口企业综合成本指数出口分别回升0.8、0.4至31.6、29.3，经理人信心指数下滑0.6至36.3。

“总体而言，中国外贸仍表现疲弱，今年全年进出口总额可能下降8%，低于去年的增长3.4%，反映出制造业正在经历去库存阶段，拖累了对大宗商品的需求。”德国商业银行中国经济学家周浩在数据公布后点评道。

据海关，11月以人民币计价出口同比下降3.7%，进口同比下降5.6%。上月分别为下降3.6%和16%。当月贸易顺差3,431亿元人民币，上月为顺差3,932.2亿元。今年1-11月，中国以人民币计价出口同比下降2.2%，进口下降14.4%，贸易顺差扩大63%至3.34万亿元。

中国贸易数据引发的市场波动持续时间短暂，澳元兑美元 稳定在盘中新低，从上周五触及的三个半月高位0.7386进一步回落。中国股市沪综指 走跌，早盘收挫1.3%。11月进出口数据加重看空人民币气氛，人民币/美元即期 最新报6.4179元。

**明年外贸或现曙光**

今年进出口目标已铁定落空，但考虑到基数较低，以及全球经济渐转好，明年外贸有望迎来改善曙光。

兴业经济研究宏观分析师李苗献预计今年全年出口同比下降3%，“明年外贸可能数字上看会稍微高一点，因为基数比较低，而且明年全球经济增速会比今年高一些。”

九州证券全球首席经济学家邓海清分析称，尽管进出口同比均为负值，但是均好于10月份。今年以来中国出口同比台阶式下降，与中国实际有效汇率偏高、低端制造业转移等有关。反观欧洲、日本则受益于其巨幅汇率贬值，出口显着好转。

他指出，随着欧央行宽松力度低于市场预期、日本央行不认为应实施负存款利率，市场对美国和欧洲、日本的货币政策分化预期可能边际收敛，美元强势周期可能结束。在人民币盯住美元的情况下，实际有效汇率将相应回落，这对中国出口将产生长期利好。

“从历史经验来看，除汇率因素外，中国出口增速滞后于美欧日经济增长。2015年以来，美国经济增速较为稳定，而欧洲、日本经济回升趋势显着，中国出口回升是大势所趋。”他说道。

对于11月外贸顺差的收窄，中信建投分析师胡艳妮表示，进口跌幅收窄，顺差回落超预期，人民币贬值压力增大。结合昨天公布外汇储备的超预期下跌，明年人民币贬值的幅度可能超过今年，但大幅度贬值不会发生。

她认为，人民币贬值预期仍然存在，但较大的贸易顺差意味者中国并未大幅资本流出。由于中国仍然实施有效的资本管制，且有着大量的外汇储备，央行有能力将人民币汇率维持在其希望看到的水平。为了防止人民币大幅贬值，央行将可能继续对外汇市场进行干预。

“展望未来，考虑到资本外流仍在高位，预计在岸/离岸人民币汇率走低，今早的人民币中间价报6.4078，为一次性贬值后第二低位，看起来官方倾向于让人民币‘有管理的’贬值，这从政策和经济面上都说得过去。”德国商业银行中国经济学家周浩表示。

人民币兑美元即期 周二早盘续大跌，并刷新三个半月新低，中间价亦创8.11汇改以来次低。交易员称，中间价续大跌加上并不算好的11月进出口数据，加重看空人民币气氛，市场成交明显放大，虽客盘忌惮央行干预，但结汇亦非良机，料短期汇价续偏弱。

澳新银行点评称，由于中国持续推进资本账户开放，人民币汇率的波动性未来将增大，这与“三元悖论”的理论是一致的，即在稳定汇率、独立货币政策和资本账户开放这三个目标之中，一个经济体只能同时达到其中两个目标，不可能三个目标都同时实现。在人民币被纳入SDR之后，央行将继续承诺开放资本账户，由于中国将保持货币政策的独立性，“三元悖论”预示着中国必须实施浮动的汇率政策。澳新银行预料，未来汇率波动性将上升。（完）

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