《香港已公布新股发行上市日程表》--12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月8日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- *12/8-11 义合控股 1.25 0.86-1.29 0.69-1.03 12/18 中国平安资本(香港 ) *12/8-11 恒石基业 2.5 4.5-6.5 1.8-2.6 12/21 摩根士丹利 12/3-8 铁建装备 5.319 27.7-30.6 5.21-5.76 12/16 中信证券 12/3-8 现代牙科 2.5 8.5-12.3 3.4-4.9 12/15 德银 12/2-7 创美药业 0.28 2.1-2.4 7.6-8.6 12/14 国泰君安 11/30-12/3 焯陞企业 2.5 0.8-1.2 0.32-0.48 12/10 RHB Capital 11/30-12/3 新福港 1 1.1-1.5 1.1-1.5 12/10 创陞融资 11/30-12/3 天宝集团 2.5 1.38-2 0.55-0.8 12/11 星展和国信证券(香 港) 11/27-12/2 中国能源建设 88 140-152.2 1.59-1.73 12/10 中金香港及中信证 券 11/26-12/1 丰盛机电 1.125 3-3.4 2.68-2.98 12/10 铠盛资本 2015年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- 12/7 锦州银行 4.66 61.5 升9.4% 建银国际 12/3 青岛银行 4.75 42.75 升0.42% 高盛及中信证券 12/2 中国中地乳业 1.2 4.7 跌4.2% 摩根士丹利 12/1 万辉化工 1 1.5 升3% 浩德融资 11/27 联合医务 2.06 3.8 跌6.3% 摩根大通 11/26 福莱特玻璃 2.1 9.45 跌7.6% 中银国际 11/25 中奥到家 1.88 4.21 跌0.53% 麦格理 11/20 康宁医院 38.7 6.8 升26.9% 花旗及中信证券 11/20 达利食品 5.25 88.9 跌4.8% 美银美林及摩根士丹利 11/12 迪诺斯环保科技<1452.HK 2.1 2.6 跌19% 招商证券及建银国际 > 11/11 建业建荣控股 0.59 2.26 升3.4% 海通国际 11/9 中金公司 10.28 62.8 升7.4% 中金香港及农银国际 11/6 集一家居 1.28 1.15 升18% 信达国际 10/30 中国华融 3.09 178.3 升0.3% 高盛、汇丰、中金香港、花旗 、工银国际 10/26 中国再保险 2.7 155.8 持平 中金、瑞银及汇丰 10/23 中海物业 不适用 不适用 升12.8%^ 美银美林及汇丰 10/6 中国派对文化 1 1.875 跌7% 中投证券(香港) 10/15 恒投证券 3.92 15.4 升6.4% 交银国际及海通国际 10/15 兰州庄园牧场 5.3 1.86 升2.8% 广发融资(香港) 10/12 天洁环境 10.9 3.8 跌5.5% 光大证券 10/8 维珍妮 5.6 16.52 升16.1% 摩根士丹利 10/8 IMAX China 31 19.22 升10.5% 摩根士丹利 9/10 顺客隆 2.88 2.06 升5.2% 光大证券 9/8 良斯集团 1 1.25 升20% 丰盛融资 9/2 前进控股 0.25 1.43 升22% 天财资本 8/11 宏基集团 0.85 1.7 升22.4% 新华汇富 8/7 中国通号 6.3 110.25 升0.3% 花旗、摩根士丹利、瑞银及麦 格理 7/15 金嗓子 4.6 8.35 升5.9% 瑞信 7/13 中智药业 2.46 4.92 跌2.8% 国信证券(香港) 7/8 环球医疗金融 8.18 34.6 跌38.9% 高盛和野村 7/8 培力控股 5.98 4.25 跌36% 交银国际 7/7 鲁证期货 3.32 9.13 跌24.7% 齐鲁国际和海通国际 7/7 天韵国际 1.28 3.2 持平 国泰君安 7/7 和美医疗 7.55 15.9 跌9.8% 摩根士丹利和建银国际 7/6 国联证券 8 35.4 跌31.1% 交银国际、农银国际和齐鲁国 际 7/6 新明中国 1.43 6.72 跌5.6% 光大证券 7/3 彩客化学 4.01 5 升1.2% 国泰君安、中银国际 7/3 万景 0.8 0.8 升37.5% 丰盛融资 7/3 正大企业国际 不适用 不适用 跌28.75%^ 瑞银证券 7/3 辰兴发展 3 3 持平 工银国际 7/2 天彩控股 3.38 6.76 跌2.7% 中银国际 6/29 联想控股 42.98 151.7 跌0.07% 瑞银证券、高盛 6/26 维太移动 2.48 5.3 升2% 海通国际 6/26 红星美凯龙 13.28 72.2 跌4% 中金公司、高盛 6/23 亚美能源 3 22.8 跌7.3% 中金香港、汇丰 6/18 中国绿宝 4.71 7.77 跌9.38% 安信国际 6/19 百信药业 1.22 3.10 升18.33% 光大证券 6/11 三生制药 9.1 55.2 升2.7% 中信证券、高盛和摩根士丹利 6/3 长江实业地产 不适用 不适用 升5.8%^ 美银美林及汇丰 6/1 华泰证券 24.8 347.2 升4.8% 华泰金融、摩根大通及瑞银 5/27 云南水务投资 5.8 16.67 升25% 招商证券（香港） 5/27 德基科技 2.28 3.42 升14.9% 交银国际 5/12 滴达国际 0.68 1.36 升42.6% 华富嘉洛 4/30 昊海生物科技 59 23.6 跌1% 瑞银 4/16 现恒建筑 0.66 1.32 升80.3% 东英 4/10 广发证券 18.85 279 升34.7% 广发证券(香港)及高盛 4/8 NIRAKU 1.18 3.54 升0.8% 申银万国 3/31 高伟电子 4.25 8.84 跌9.9% 摩根士丹利 3/31 福耀玻璃 16.8 73.9 升13% 招商证券及瑞银 3/12 香港宽频 9 58 持平 高盛、摩根大通和瑞银 3/12 华夏动漫 3.65 3.9 升1.9% 法国巴黎 3/11 春立医疗 13.88 2.3 升3% 光大证券 3/11 苏创燃气 2.08 4.16 升0.5% 法国巴黎银行 3/11 KTL 3 0.84 升60.7% 建银国际 2/13 集成伞业 1.1 1.65 升56.4% 中国平安资本(香港) 1/30 时间由你 1.1 2.86 跌39% 信达国际 1/16 科劲国际 1.38 2.4 跌24.6% 建勤环球 1/15 雅仕维 6 6.6 跌3.5% 中银国际 1/15 新龙移动 0.82 0.37 升12.2% 海通国际 1/15 泰加保险 1.61 2 升33.5% 创桥国际 1/14 日成控股 0.6 1.68 升11.7% 天财资本 1/13 佐力小贷 1.3 3.9 升42.3% 中国银河国际 1/9 高鹏矿业 0.88 0.77 升1.1% 国泰君安 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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