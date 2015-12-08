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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 11:31 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元双跌，受疲软商品价格拖累

外资料为连续第五天卖超韩股，截至中午时分卖超760亿韩元。

韩元兑美元 下跌0.6%，报1,174.6，上交易日收报1,168.2。

三年期12月公债期货 上涨0.1点至109.27。

0241GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,174.6 1,168.2

日圆/韩元 9.5308/480 9.5263

韩国公债期货 * 109.27 109.17

韩国综合股价指数 1,955.75 1,963.67

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/汪红英/戴素萍 审校 蔡美珍/张若琪/李爽)

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