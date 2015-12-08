《中国公开市场回购未到期一览表》--12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12/10 7 2.25% 300 12/15 7 2.25% 100 当月累计 400 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转 为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第 二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启 逆回购。 除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利 (MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农 村商业银行等。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (发稿 吴芳；审校 边竞)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。