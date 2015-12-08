加拿大财政：对富人加税无法抵销对中产阶级减税成本--官方预估

路透渥太华12月7日 - 一份周一公布的官方预估显示，加拿大政府计划对富人加税将不足以应付实现中产阶级减税承诺的成本，从而增添预算赤字高于预估的可能性。

加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在宣布新的税赋措施时公布这项预估，一再拒绝表明他是否会坚守自由党提出的竞选承诺，也就是将赤字限制在100亿加元(74亿美元)。

反之，他称经济较预期来得糟，政府需要进行投资。

“人们可以假设的是，由于我们面对的经济情势较我们预期更为严峻，且油价低于我们的预期，我们承认经济将面临挑战，”他向记者表示。

“因此我们将继续推动那些改善生产力及经济成长水准的投资。”

他提出的文件显示，对富裕人士加税1%，将可在2016-2017年增加20.1亿加元(14.9亿美元)税收，减税的成本则为34.4亿加元(25.5亿美元)。

自由党在特鲁多(Justin Trudeau)的带领下于上月取得政权，先前声称加税将可增加28亿加元税收，几乎可以完全弥补减税的28.7亿加元成本。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)