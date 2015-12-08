欧元区金融：欧洲央行调整每日参考汇率公布时间，防堵操控行为

路透伦敦12月7日 - 欧洲央行(ECB)周一正式迈出第一步，准备打击市场对欧元兑多种货币参考汇率的操控行为。该行表示，明年7月起将把参考汇率公布的时间再延迟90分钟。

针对欧洲央行每日超过30种货币汇率 的设定，欧洲央行拒绝透露是否发现任何可疑交易行为，并称这是对监管者有关改革全球汇市指标的建议所做的回应。

自从金融危机时期以来，汇市与利率，乃至于大宗商品皆发生操控丑闻，令银行业元气大伤，罚款金额高达数十亿，也曝露出监管方面的重大缺失。

欧洲央行表示，从2016年7月1日起，将改于欧洲中部时间(CET)下午4点公布汇率，目前为下午2点30分公布。该行表示，用于计算参考汇率的方法维持不变，仍以下午2点15分的定价为基准。