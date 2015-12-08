中国汇市：人民币早盘跌近百点至三个半月新低，看空气氛加重料考验8月低点

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 人民币早盘跌百点至三个半月低点
* 中间价跌破6.40创8.11来次低
* 离岸跌近200百点，两地价差扩大至700点子
* 看空气氛加重，后市或向汇改创的6.45低点靠拢
路透上海12月8日 - 人民币兑美元即期 周二早盘续大跌，并刷新三个半月新低，中间价亦创8.11汇改以来次低。交易员称，中间价续大跌加上并不算好的11月进出口数据，加重看空人民币气氛，市场成交明显放大，虽客盘忌惮央行干预，但结汇亦非良机，料短期汇价续偏弱。
他们并指出，离岸CNH 早盘跌幅一度超200点子至6.4950的三个月新低，与在岸价差扩至700点子以上，两地价差亦创三个月来最大水平，套利盘或加剧在岸贬值压力；在岸市场信心逐渐涣散，后市关注前期低点6.45整数关能否提供有效支撑。
“你看有人去结汇的吗？6.4一破，大家预期都变了，那些期待一波（美元）调整的人都死掉了，现在也单方向的买买买，反正你敢砸我就敢买，市场已经被玩坏了。”一中资行交易员称。
中国海关周二公布，以美元计价，11月出口同比下降6.8%，进口同比下降8.7%。路透调查预估中值分别为下降5%和下降12.6% 。当月贸易顺差541.03亿美元，路透预估中值为647.5亿美元。
北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.4180元，上日收报6.4082元。今日人民币兑美元中间价 报6.4078元，上日中间价为6.3985元。人民币兑美元即期成交额 为113.36亿美元，上日半日为69亿美元。
全球汇市方面，周二早盘美元普遍上涨，兑加元一度触及11年高位；受油价下挫影响，加元随同挪威克朗一同大幅下滑。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7025元, 上日尾盘为6.6665元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.489/6.4901元, 上一交易日尾盘报6.4716元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4182。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。