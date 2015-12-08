中国汇市：人民币早盘跌近百点至三个半月新低，看空气氛加重料考验8月低点

* 人民币早盘跌百点至三个半月低点

* 中间价跌破6.40创8.11来次低

* 离岸跌近200百点，两地价差扩大至700点子

* 看空气氛加重，后市或向汇改创的6.45低点靠拢

路透上海12月8日 - 人民币兑美元即期 周二早盘续大跌，并刷新三个半月新低，中间价亦创8.11汇改以来次低。交易员称，中间价续大跌加上并不算好的11月进出口数据，加重看空人民币气氛，市场成交明显放大，虽客盘忌惮央行干预，但结汇亦非良机，料短期汇价续偏弱。

他们并指出，离岸CNH 早盘跌幅一度超200点子至6.4950的三个月新低，与在岸价差扩至700点子以上，两地价差亦创三个月来最大水平，套利盘或加剧在岸贬值压力；在岸市场信心逐渐涣散，后市关注前期低点6.45整数关能否提供有效支撑。

“你看有人去结汇的吗？6.4一破，大家预期都变了，那些期待一波（美元）调整的人都死掉了，现在也单方向的买买买，反正你敢砸我就敢买，市场已经被玩坏了。”一中资行交易员称。

中国海关周二公布，以美元计价，11月出口同比下降6.8%，进口同比下降8.7%。路透调查预估中值分别为下降5%和下降12.6% 。当月贸易顺差541.03亿美元，路透预估中值为647.5亿美元。

北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.4180元，上日收报6.4082元。今日人民币兑美元中间价 报6.4078元，上日中间价为6.3985元。人民币兑美元即期成交额 为113.36亿美元，上日半日为69亿美元。

全球汇市方面，周二早盘美元普遍上涨，兑加元一度触及11年高位；受油价下挫影响，加元随同挪威克朗一同大幅下滑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7025元, 上日尾盘为6.6665元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.489/6.4901元, 上一交易日尾盘报6.4716元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4182。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。