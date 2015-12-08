更新版 1-韩国金融：韩国或在下周发行30亿元人民币熊猫债

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路透北京/首尔12月8日 - 韩国企划财政部一名高级官员周二表示，预计下周会发行人民币计价主权债券。此前中国人民银行刚刚批准此笔30亿元人民币债券发行。

韩国企划财政部在声明中称，随着中国进一步放开资本市场，韩国将是首个在中国发行人民币计价主权债券的国家。

中国人行批准此笔债券发行计划后，韩国企划财政部国际金融局主管Song In-chang说道：“可能在下周发行。”

企划财政部声明称，将从12月9日到11日期间，在上海和北京两地进行路演。

这印证了此前路透对韩国将发行熊猫债报导的准确性，路透周一报导两位消息人士透露，韩国熊猫债已完成评级，正在和中国监管层沟通下一步工作，或将于12月中旬左右获准在银行间市场注册发行。

中国是韩国最大的贸易伙伴国，两国已签署自由贸易协议以推动贸易和投资。(完)