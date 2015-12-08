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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 12:16 BJT

《全球汇市》美元兑大宗商品货币持坚，关注油价走势

澳元兑美元 跌0.3%至0.7243，因本周油价暴跌令大宗商品货币普遍承压。

欧元兑美元 小涨0.2%至1.0853，仍稳居上周低点1.0523上方。

欧洲央行公布力度不及市场预期的宽松政策后，失望情绪带出一波剧烈的欧元轧空，此后投资者对于迅速重建欧元空仓持谨慎态度。

美元兑日圆 跌0.2%至123.09日圆。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0845 1.0835 0.09 -10.35 1.2097

美元/日圆 123.13 123.37 -0.19 3.07 119.68

欧元/日圆 133.53 133.67 -0.10 -8.05 144.78

美元/瑞郎 0.9997 0.9997 0.00 0.56 0.9941

英镑/美元 1.5040 1.5052 -0.08 -3.42 1.5573

美元/加元 1.3515 1.3493 0.16 16.33 1.1618

澳元/美元 0.7232 0.7265 -0.45 -11.46 0.8168

新西兰元/美元 0.6631 0.6638 -0.11 -14.95 0.7797

澳元/日圆 89.050 89.630 -0.65 -8.88 97.750

新西兰元/日圆 81.660 81.890 -0.28 -12.66 93.310

英镑/日圆 185.19 185.70 -0.27 -0.35 186.38

澳元/新西兰元 1.0901 1.0925 -0.22 4.13 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/张若琪/许娜/刘秀红；审校 孙茉莉/蔡美珍/李爽/戴素萍)

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