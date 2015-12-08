中国货币市场：资金面波澜不兴回购利率仍稳，逆回购缩量无影响

路透上海12月8日 - 中国银行间市场周二主要回购利率稳势不改，尽管新一轮IPO逐渐临近，但资金面仍波澜不兴，供需均稳定；此外今日央行公开市场逆回购明显缩量，但在流动性宽裕局面下基本无影响。

交易员并指出，昨日公布的11月外汇储备再现大降，显示资本流出压力未减，这亦将对未来境内人民币流动性继续施压，不过央行宽松政策方向不变，而且目前准备金率仍属较高水平，政策输血的空间仍很大，中期看资金预期仍可相对乐观。

“很宽松，央行（逆回购）减量没啥影响，看到资金松就少做了，现在央行操作也很灵活；今年这个年（末）应该是挺好过的，大家都很淡定，”华东一银行交易员说。

中国央行公开市场周二逆回购重回100亿元地量规模，单日净回笼资金400亿，利率继续持平。交易人士表示，虽然单日操作量略低于预期，但是新股申购高峰已然平稳度过，资金面依旧宽松无虞，央行顺势回归少量平价操作并不意外。

上述交易员并称，短期资金面还有一些制约因素，除了即将到来的一波IPO外，年内可能还有一批IPO登场，正好叠加年末因素，此外11月外储数据下降势头很明显，资金外流的压力犹存，不过央行政策可以施展的空间仍不小，对冲上述压力应不算难事，预计年底前可能还会有一次降准。

中国11月末外汇储备创33个月新低，黄金储备亦为四个月低点。分析人士指出，美元走强导致外储中的非美元资产贬值，再加上中国资本外流，成为11月外储减少的主要原因，预计外储未来可能续降。

上海一券商交易员亦谈到，从上一轮IPO情况看，对流动性的实际影响有限，目前押信用债借钱也不难，预期本轮IPO的整体冲击也不会太大。

中国证监会上周四核准新一批10家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，至此，前期暂缓发行的28家首发公司中，仅剩余八家。 相关发行公告显示，除一家将于本周五(11日)网上申购，其余九家公司的网上申购集中于下周一(14日)。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7689 1.7733 -0.44

七天 2.3136 2.3122 +0.14

14天 2.5992 2.6121 -1.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.7700 0.6950 +107.50

七天 2.4100 1.9150 +49.50

14天 2.4000 2.3750 +2.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7700 +1.00

七天 2.3600 2.3500 +1.00

14天 2.6700 2.6300 +4.00

Shibor

其中:隔夜 1.7860 1.7840 +0.20

七天 2.2920 2.2910 +0.10

三个月 3.0510 3.0480 +0.30