中国货币市场：资金面波澜不兴回购利率仍稳，逆回购缩量无影响

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海12月8日 - 中国银行间市场周二主要回购利率稳势不改，尽管新一轮IPO逐渐临近，但资金面仍波澜不兴，供需均稳定；此外今日央行公开市场逆回购明显缩量，但在流动性宽裕局面下基本无影响。
交易员并指出，昨日公布的11月外汇储备再现大降，显示资本流出压力未减，这亦将对未来境内人民币流动性继续施压，不过央行宽松政策方向不变，而且目前准备金率仍属较高水平，政策输血的空间仍很大，中期看资金预期仍可相对乐观。
“很宽松，央行（逆回购）减量没啥影响，看到资金松就少做了，现在央行操作也很灵活；今年这个年（末）应该是挺好过的，大家都很淡定，”华东一银行交易员说。
中国央行公开市场周二逆回购重回100亿元地量规模，单日净回笼资金400亿，利率继续持平。交易人士表示，虽然单日操作量略低于预期，但是新股申购高峰已然平稳度过，资金面依旧宽松无虞，央行顺势回归少量平价操作并不意外。
上述交易员并称，短期资金面还有一些制约因素，除了即将到来的一波IPO外，年内可能还有一批IPO登场，正好叠加年末因素，此外11月外储数据下降势头很明显，资金外流的压力犹存，不过央行政策可以施展的空间仍不小，对冲上述压力应不算难事，预计年底前可能还会有一次降准。
中国11月末外汇储备创33个月新低，黄金储备亦为四个月低点。分析人士指出，美元走强导致外储中的非美元资产贬值，再加上中国资本外流，成为11月外储减少的主要原因，预计外储未来可能续降。
上海一券商交易员亦谈到，从上一轮IPO情况看，对流动性的实际影响有限，目前押信用债借钱也不难，预期本轮IPO的整体冲击也不会太大。
中国证监会上周四核准新一批10家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，至此，前期暂缓发行的28家首发公司中，仅剩余八家。 相关发行公告显示，除一家将于本周五(11日)网上申购，其余九家公司的网上申购集中于下周一(14日)。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7689 1.7733 -0.44
七天 2.3136 2.3122 +0.14
14天 2.5992 2.6121 -1.29
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.7700 0.6950 +107.50
七天 2.4100 1.9150 +49.50
14天 2.4000 2.3750 +2.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7800 1.7700 +1.00
七天 2.3600 2.3500 +1.00
14天 2.6700 2.6300 +4.00
Shibor
其中:隔夜 1.7860 1.7840 +0.20
七天 2.2920 2.2910 +0.10
三个月 3.0510 3.0480 +0.30
----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 黄凯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。