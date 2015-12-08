美国与加拿大经济指标预测--12月9日-12月16日****

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月7日当周
12月9日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 418.9
再融资指数 -- 1,516.9
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 10月 +0.1% +0.5%
趸售销售(较前月) +0.4% +0.5%
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 54.3
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 52.4
12月10日(四)
1330 美国进口物价(较前月) 11月 -0.7% -0.5%
出口物价(较前月) -0.3% -0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月5日当周 26.9 26.9
四周均值(万人) -- 26.925
续请失业金人数(万人) 11月28日当周 215.2 216.1
1330 加拿大产能利用率 第三季 81.9% 81.3%
1330 加拿大新屋价格指数 10月 +0.1% +0.1%
1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字680 赤字1,360
12月11日(五)
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 11月 -1.4% -1.6%
(较前月) 持平 -0.4%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.2% +0.1%
(较前月) +0.1% -0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.4%
(较前月) -- -0.1%
1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.3% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.2%
1500 美国企业库存(较前月) 10月 +0.1% +0.3%
1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月初值 92.0 91.3
现况指数 103.5 104.3
预期指数 81.0 82.9
12月14日当周
12月14日(一)
暂无重要经济数据公布
12月15日(二)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.2%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.5% +0.2%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.0% +1.9%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.2%
1330 美国纽约联储制造业指数 12月 负5.00 负10.74
1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -- -1.5%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 63 62
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,751
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入174
12月16日(三)
1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 114.1 116.1
房屋开工年率(万户) 112.9 106.0
1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.1% -0.2%
产能利用率 77.5% 77.5%
制造业产出(较前月) -- +0.4%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.9 52.8
1900 美联储公布利率决议 -- 0.375% 0-0.25% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 龚芳)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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