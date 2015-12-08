版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 07:29 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月9日-12月16日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月7日当周

12月9日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 418.9

再融资指数 -- 1,516.9

1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 10月 +0.1% +0.5%

趸售销售(较前月) +0.4% +0.5%

1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 54.3

1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 52.4

12月10日(四)

1330 美国进口物价(较前月) 11月 -0.7% -0.5%

出口物价(较前月) -0.3% -0.2%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月5日当周 26.9 26.9

四周均值(万人) -- 26.925

续请失业金人数(万人) 11月28日当周 215.2 216.1

1330 加拿大产能利用率 第三季 81.9% 81.3%

1330 加拿大新屋价格指数 10月 +0.1% +0.1%

1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字680 赤字1,360

12月11日(五)

1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 11月 -1.4% -1.6%

(较前月) 持平 -0.4%

扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.2% +0.1%

(较前月) +0.1% -0.3%

扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.4%

(较前月) -- -0.1%

1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.3% +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.2%

1500 美国企业库存(较前月) 10月 +0.1% +0.3%

1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月初值 92.0 91.3

现况指数 103.5 104.3

预期指数 81.0 82.9

12月14日当周

12月14日(一)

暂无重要经济数据公布

12月15日(二)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.2%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.5% +0.2%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.0% +1.9%

每周平均实质所得(较前月) -- +0.2%

1330 美国纽约联储制造业指数 12月 负5.00 负10.74

1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -- -1.5%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 63 62

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%

2100 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,751

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入174

12月16日(三)

1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 114.1 116.1

房屋开工年率(万户) 112.9 106.0

1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.1% -0.2%

产能利用率 77.5% 77.5%

制造业产出(较前月) -- +0.4%

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.9 52.8

1900 美联储公布利率决议 -- 0.375% 0-0.25% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 龚芳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐