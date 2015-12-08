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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 12:29 BJT

香港个股：阳光油砂于加拿大首个油砂开发项目成功出油，早盘逆市上涨

路透香港12月8日 - 拥有中国石化集团、中国投资公司 为股东的加拿大油砂生产商--阳光油砂 周二公布，公司首个油砂项目成功出油，其股份早盘逆市上涨。

阳光油砂于联交所的声明称，其于阿尔伯塔省阿萨巴斯卡West Ells产油项目继9月首次注气后，已于当地时间12月7日成功出油，期望实现第一阶段每日5,000桶重油生产目标。

West Ells地区占地合共9,856公顷，邻近多家国际著名石油公司的油田。阳光油砂拥有West Ells地区资产100%的作业权益，West Ells最终的开发潜力为每日13万桶。

阳光油砂于2012年香港IPO（首次公开发售）上市时引入中石化集团、中投为股东，至今才能在油砂开发上取得重大进展，此前曾因Well Ells作业放缓而面临供应商索偿诉讼，并需要筹措资金以重新开始项目建设。

该股今早逆市上涨，收升2.86%，报0.72港元；大市恒生指数 则收跌1.68%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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