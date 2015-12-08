中国环保：北京首启空气重污染红色预警，京津冀区域应急联动措施启动

路透北京12月8日 - 中国环保部网站周二发布公告称，北京、天津、河北及周边地区已经出现空气重污染过程，北京市于8日7时起首次启动红色预警，并启动京津冀区域应急联动措施。

环保部要求进一步加大对京津冀及周边地区的督查力度，增派两个督查组进驻河南，目前环保部派出的督查组已增至12个。

根据预报，12月8日至12日，大气扩散条件总体形势不利，京津冀中南部、山东西部、河南北部等区域重污染天气可能持续。8日至9日，大气扩散条件较差，京津冀北部以良至轻度污染为主，中南部以中至重度污染为主，局部地区可能出现严重污染。

10日至11日，京津冀北部地区扩散条件略有好转，以良至轻度污染为主，中南部以中至重度污染为主。12日，扩散条件转差，京津冀北部以良至轻度污染为主，中南部以中至重度污染为主，局部地区可能出现严重污染。

环保部长陈吉宁要求采取有效措施，积极应对重污染天气。包括密切跟踪重污染天气发展趋势，加强监测预报工作，指导各地做好监测预报和应急响应工作。

启动京津冀区域应急联动措施，督促各地根据污染变化情况及时调整应急工作重点，及时启动相应等级预警方案。增加督察力量，6日环境保护部已派出10个工作组进驻北京、天津、河北、山东、河南等地，根据7日河南省重污染天气加重的情况，增派2个工作组赴河南，协调组织区域内各省市环境执法人员，开展联合执法。

重点督查重污染天气应急预案启动和应对措施落实情况。并且要做好信息公开，特别要求各级地方政府和环保部门通过媒体及时告知应急措施的细化措施、实施方式和实施范围，并及时向媒体通报工作进展情况。

根据北京市空气重污染应急指挥部发布红色预警，8日7时至10日12时，机动车单双号行驶，建议中小学幼儿园停课、企事业单位可实行弹性工作制，做好健康防护。

北京市预警中心于11月27日14时启动空气重污染"黄色预警"，29日由"黄色预警"升级为"橙色预警"。（完）

欲浏览更多细节，请点选环保部官网(www.mep.gov.cn/zhxx/jrtt/) (发稿 马蓉; 审校 沈燕/林高丽)