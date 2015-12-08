台湾货币市场：短率大致平稳，大额美元债将交割令寿险资金短少

* 短率持稳，未来两日有大额美元债交割

* 进入年底，银行操作心态渐趋保守

* RP利率也没太大变化

记者 高洁如

路透台北12月8日 - 台湾银行间拆款利率周二大致平稳。资金调度人士称，由于明日将交割一笔大额美元债，令寿险资金短少，短票及债券附买回市场稍受影响；只不过，由于整体市场资金仍属宽裕，找钱不难。

他们表示，除寿险资金稍少外，大型银行进入年底，操作心态也转趋保守，对放钱显得小心翼翼。部分原本多钱的银行暂停拆出，也令市场弥漫观望气氛。

〞年底看起来可以跨(年)，但水位也没有之前宽松，我会倾向保守一点，等中旬之后再看看。〞一位大型商银交易人士表示。

根据柜买中心资料，明日将交割Comcast Corporation美元债，金额14.9亿美元；周四(10日)则有Macquarie Bank Limited交割1.2亿美元债。除美元债外，本周还有财政部发行10年期增额公债，金额300亿台币。

本地时间12:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.810 32.936 台湾加权指数 8,367.66 8,454.27 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.301% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330%

--一周拆款利率区间 0.300-0.385% 0.280-0.380%

**短票利率持稳**

短票部分，交易员表示，虽大型银行暂停拆出，不过目前票券商缺口尚小，对市况也没有太大影响。年底稍有紧缩效应，但以目前宽裕的环境而言，应不致造成太大的紧张。

〞12月底一定会有预期紧缩的效应，不过我都只收跨年的钱了，〞一位大型票券商说。

他们并认为，央行年底的重贴现率变动，对短票的影响并不大，因短票主要以14天期的央行定存单利率为指标。只要央行没有调整这个利率，短票利率再走低都会遇到压力。

目前央行发行的14天定存单利率为0.36%。

今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成交在0.37%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%；上日亦同。

集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.369%，前日亦为0.367%；上日区间为0.36-0.45%，同前日；上日成交量86.21亿台币，前日53.79亿台币。

今日央行定存单到期金额1,977.5亿，发行金额稍晚央行公布。

本周到期央行定存单金额共2兆1,985.1亿台币，余日到期金额分别为：周三4,740.5亿、周四5,921.8亿及周五的598.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为501亿台币，累积超额准备为976亿台币、加计前期1%的超额准备达1,816亿台币。

**RP利率大致平稳**

债券附买回市场方面，一位票券商交易员表示，相较上周资金非常宽松，近两日市场显得有些反常，可能是国际板债券交割的因素，寿险走钱很多。另外，年底将至，银行的操作心态也渐保守，令资金不复先前充裕。

不过，证券商交易员大多表示，资金虽较少，但也不是找不到，市场多缺情况不一，要新钱仍可以找得到，利率也大致平稳。

〞这周和上周截然不同，没有客户像之前一直来要券了，〞一位证券商交易员说。

另外一位证券商交易员则表示，本月17日央行召开理监事会议，市场观望，且进入年底需求也稍大，预料公债附买回市场的低档可以持稳在0.38%附近。

今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，同上日；10天期以上公司债RP主要成交在0.48-0.49%，也和上日相似。债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。