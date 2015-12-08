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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 13:31 BJT

日本债市：公债价格全线上升，因日股下跌和30年期新债需求强劲

受到周二8,000亿日圆30年期公债标售结果强劲提振，超长天期日债上扬，收益率曲线随之趋平。30年券的投标倍数为3.93倍，高于上月标售时的3.17倍。

超长天期日债往往能吸引寿险及养老基金的稳健买盘，这类型投资人寻求能够在长时间提供稳定回报的投资工具。

日经指数 盘中下跌0.9%，石油及大宗商品类股大跌，抵销了数据显示日本第三季经济躲过衰退的提振效应。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.020% +0.5 -0.025%

五年期公债 0.040% +0.0 0.040%

10年期公债 0.320% -0.5 0.325%

20年期公债 1.055% -0.5 1.060%

30年期公债 1.390% -1.0 1.400%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.57 +0.13 148.44

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 杜明霞/张明钧; 审校 王丽鑫/王兴亚)
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