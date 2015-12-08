新兴汇市：马币领跌新兴亚币，受油价下滑拖累

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
**马币**
马币兑美元下跌1.3%至4.2700，创11月30日以来新低。
杠杆帐户等离岸资金抛售马币，同时多数政府公债价格下跌。
马币为今年以来表现最差的亚币，有部分是因为原油价格下跌可能损及马国出口。马国为棕榈油及液化天然气的主要供应国。
**韩元**
韩元兑美元最多下跌0.9%至1,178.7，为10月2日以来最低。
韩国证交所数据显示，外资料连续第五天卖超韩股，期间共计卖超1.2万亿(兆)韩元(10.2亿美元)。
多位分析师表示，韩元兑美元可能跌至1,185-1,188，因已经跌破9月至10月升势61.8%回档位1,175.1的重要技术支撑。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 123.09 123.38 +0.24 -2.79 119.66
坡元 1.4076 1.4064 -0.09 -5.80 1.3260
台币 32.810 32.936 +0.38 -3.33 31.718
韩元 1176.50 1168.20 -0.71 -6.56 1099.30
泰铢 35.86 35.90 +0.11 -8.25 32.90
菲律宾披索 47.17 47.13 -0.08 -5.19 44.72
印尼卢比 13870.00 13840.00 -0.22 -10.74 12380.00
印度卢比 66.79 66.73 -0.08 -5.62 63.03
马币 4.2560 4.2150 -0.96 -17.85 3.4965
人民币 6.4177 6.4082 -0.15 -3.33 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/李春喜/张明钧/王兴亚)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。