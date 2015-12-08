版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 13:42 BJT

新兴汇市：马币领跌新兴亚币，受油价下滑拖累

**马币**

马币兑美元下跌1.3%至4.2700，创11月30日以来新低。

杠杆帐户等离岸资金抛售马币，同时多数政府公债价格下跌。

马币为今年以来表现最差的亚币，有部分是因为原油价格下跌可能损及马国出口。马国为棕榈油及液化天然气的主要供应国。

**韩元**

韩元兑美元最多下跌0.9%至1,178.7，为10月2日以来最低。

韩国证交所数据显示，外资料连续第五天卖超韩股，期间共计卖超1.2万亿(兆)韩元(10.2亿美元)。

多位分析师表示，韩元兑美元可能跌至1,185-1,188，因已经跌破9月至10月升势61.8%回档位1,175.1的重要技术支撑。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.09 123.38 +0.24 -2.79 119.66

坡元 1.4076 1.4064 -0.09 -5.80 1.3260

台币 32.810 32.936 +0.38 -3.33 31.718

韩元 1176.50 1168.20 -0.71 -6.56 1099.30

泰铢 35.86 35.90 +0.11 -8.25 32.90

菲律宾披索 47.17 47.13 -0.08 -5.19 44.72

印尼卢比 13870.00 13840.00 -0.22 -10.74 12380.00

印度卢比 66.79 66.73 -0.08 -5.62 63.03

马币 4.2560 4.2150 -0.96 -17.85 3.4965

人民币 6.4177 6.4082 -0.15 -3.33 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/李春喜/张明钧/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐