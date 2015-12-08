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市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 07:35 BJT

****欧洲经济指标预测--12月9日-12月16日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月7日当周

12月9日(三)

0645 瑞士失业率(未经季节调整) 11月 -- 3.3%

(经季节调整) 3.4% 3.4%

0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 -0.5% +2.6%

进口(较前月) -1.0% +3.6%

贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差194

12月10日(四)

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 11月 正50 正49

0630 法国非农就业岗位(较前季) 第三季修正值 -- +0.10%

0745 法国工业生产(较前月) 10月 -0.1% +0.1%

0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 +0.1%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

0830 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第四季 -- 负1.25%-负0.25%

0930 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 10月 逆差25 逆差20.76

全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差97 逆差93.51

1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 1-8-0 1-8-0

(升息-不变-降息)

1200 英国央行利率决定 12月 0.50% 0.50%

量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750

12月11日(五)

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +0.4% +0.4%

　　消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +0.3% +0.3%

0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -1.6%

0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 -- 盈余5

0900 意大利经季调工业生产(较前月) 10月 +0.3% +0.2%

经工作日调整工业生产(较上年同期) +2.0% +1.7%

0930 英国建筑业产出(较前月) 10月 +1.0% -0.2%

(较上年同期) -0.9% -1.6%

12月14日当周

12月14日(一)

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -- -0.4%

(较上年同期) -- +0.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.5%

(较上年同期) -- +0.1%

1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +1.7%

12月15日(二)

0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- +0.2%

(较上年同期) -- -6.6%

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.1%

(较上年同期) -- -0.1%

核心CPI(较前月) -- +0.3%

(较上年同期) -- +1.1%

零售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +0.7%

扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +0.8%

0930 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)

11月 -- +0.2%

(较上年同期) -- -12.1%

产出物价(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- -1.3%

核心产出(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.3%

1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 -- 正10.4

现况指数 -- 正54.4

1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.8%

12月16日(三)

0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 52.9

服务业PMI -- 55.6

综合PMI -- 55.2

0930 英国请领失业金人数(千人) 11月 -- 增加3.3

按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月 -- 5.3%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +3.0%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.5%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 0.0

1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差205

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -- +0.1%

(较上年同期) -- +0.1%

扣除食品和能源HICP(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.0% (完)

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