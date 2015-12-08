《路透晚报》--12月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：11月进出口五连降但降幅收窄，全年外贸负增长几成定局

中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。

--中国央行：中国11月末黄金储备5,605万盎司，连续五个月增长

中国央行周二公布，截至11月底，中国黄金储备为5,605万盎司，较上月末增加了67万盎司，继续保持继6月来的增长势头。央行此前公布的10月末黄金储备为5,538万盎司。周一，央行公布，按美元计，11月末官方储备资产中的黄金储备为595.22亿美元。

--中国环保：北京首启空气重污染红色预警，京津冀区域应急联动措施启动

中国环保部网站周二发布公告称，北京、天津、河北及周边地区已经出现空气重污染过程，北京市于8日7时起首次启动红色预警，并启动京津冀区域应急联动措施。

--中国农业：2015年全国粮食总产量同比增2.4%，实现“十二连增”--统计局

中国国家统计局周二公布，2015年全国粮食总产量62,143.5万吨，同比增长2.4%，实现“十二连增”，其中谷物总产量同比增长2.7%。

--台湾数据：11月CPI年增0.53%连三个月上涨，并创今年最高

台湾主计总处周二公布，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.53%，为连续第三个月为正；路透调查预期为年增0.37%；主因蔬果和蛋及水产价格较上年高，但油料和电、燃气价格调降抵销部分涨幅。

【金融】

--中国债市：韩国政府获准在银行间债市发行熊猫债，规模30亿元人民币

中国央行周二公告，日前，中国银行间市场交易商协会(NAFMII)接受韩国政府在银行间债市发行30亿元人民币主权债券的注册。显示监管层推进熊猫债的积极姿态。

--香港金融：财政司司长与金管局总裁前赴北京与中央财金官员会面

香港财政司司长曾俊华周二称，今天启程前赴北京与中央财金官员会面，同行包括金管局总裁陈德霖，此行将展望明年工作重点，但没有特定议题。

【固定收益】

--中国公开市场：新股申购高峰过逆回购重回地量 ，央行灵活操作继续维稳

中国央行公开市场周二逆回购重回100亿元地量规模，单日净回笼资金400亿，利率继续持平。交易人士表示，虽然单日操作量略低于预期，但是新股申购高峰已然平稳度过，资金面依旧宽松无虞，央行顺势回归少量平价操作并不意外。

--中国基金：富国基金因15山水SCP001未到期足额偿付起诉山东山水

随着中国信用债违约案例频发，为了维权投资人也纷纷开始行动起来。富国基金管理有限公司周二公告称，因15山水SCP001未到期足额偿付，富国基金决定起诉其发行人山东山水水泥集团。

--《中国新债预测》10年续发国债收益率均值2.98%，火热市况下料低于二级

中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，当前债市一二级均维持火热市况，而在11月外汇占款大减的背景下，宽松政策预期再度升温，预计明日新债需求仍不错，定位低于二级可能性较大，中标收益率预测均值在2.98%。

--中国债市：证监会正酝酿进一步促进交易所债市发展的政策措施--报载

中国证券报周二报导，中国证监会将继续鼓励企业创新，推动丰富债券品种；目前监管部门正在酝酿进一步促进交易所债券市场发展的政策措施，包括加紧研究永续债等新品种、加强事中事后监管等。

--中国债市动态：现券走暖十年国债跌破3%，外储下降宽松预期升温

中国银行间债市周二早盘现券收益率下行，十年期国债现券成交一度跌破3%，为今年10月末以来首度，十年期国开债最新成交价亦跌至3.40%整数关口之下；一级市场方面，三期进出口行增发债需求向好，定位均明显低于二级水平。

--中国货币市场：资金面波澜不兴回购利率仍稳，逆回购缩量无影响

中国银行间市场周二主要回购利率稳势不改，尽管新一轮IPO逐渐临近，但资金面仍波澜不兴，供需均稳定；此外今日央行公开市场逆回购明显缩量，但在流动性宽裕局面下基本无影响。

--新债招标：中国进出口行三年债收益率2.9759%，10年3.4728%--业内人士

业内人士周二透露，中国进出口银行上午招标的三期固息增发债中标结果均明显低于二级水平，其中三年期收益率为2.9759%，同时招标的五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.2211%和3.4728%。

--新债招标：辽宁3-10年一般地方债利率较下限上浮25-30bp--业内人士

业内人士周二透露，中国辽宁省下午招标的三、五、七及10年期一般地方债中标利率分别为3.00%、3.18%、3.34%和3.34%，较投标区间下限上浮25-30个基点(bp)，对应投标倍数1.62倍、1.36倍、1.25倍和1.49倍。

【外汇】

--中国外汇：QFII额度实行相对统一管理，放宽产品间额度调剂--外管局

中国国家外汇管理局周一稍晚颁布新规 ，对合格境外机构投资者（QFII）投资额度实行相对统一管理，放宽产品之间额度调剂。

--中国汇市：人民币早盘跌近百点至三个半月新低，看空气氛加重料考验8月低点

人民币兑美元即期周二早盘续大跌，并刷新三个半月新低，中间价亦创8.11汇改以来次低。交易员称，中间价续大跌加上并不算好的11月进出口数据，加重看空人民币气氛，市场成交明显放大，虽客盘忌惮央行干预，但结汇亦非良机，料短期汇价续偏弱。

--CNH动态：人民币即期临整数关头波动加剧，两地价差扩至近700个点子

离岸人民币兑美元周二盘中弱势依旧，且波动剧烈，尤其是逊于预期的中国进出口数据发布后，离岸人民币加速下跌，一度较昨日收盘跌逾230点至三个月的低点6.4950。午盘则又疑似干预急升逾140点，后快速回落。

--离岸人民币：10月渣打人民币环球指数小跌，将续受外汇交易量回落拖累

渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数10月环比小跌0.47%，因当月外汇交易量在8月汇改出现井喷之后趋于平稳。该行并预计外汇交易量将在未来几个月下行，成为拖累指数的重要因素；同时人民币存款和跨境支付等方面亦将出现进一步回落。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.9%，经济数据不佳等致市场走势疲弱

中国股市沪综指周二收跌1.9%。分析师称，今日大盘震荡回落，个股多数下跌。当日公布的贸易数据显示当前宏观经济依然疲弱，投资者对此忧虑加剧。此外第二批新股即将启动发行，对存量资金亦有分流效应，且美联储加息前，资金相对谨慎，大盘受上述因素影响表现相对疲乏。

--《RUSSELL专栏》原油市场不应将中国的石油储备视为理所当然的事

中国为建立战略石油储备而大量买入原油，这一行动本身尚不足以支撑起油价，但不妨设想一下，如果中国政府放慢或者停止储备，那么油价可能会进一步跌多少。

--中国汽车：11月广义乘用车销量同比增长17.6%，产量同比增20.9%--乘联会

中国乘用车市场信息联席会周二公布，11月国内广义乘用车销量为202.4万辆，同比增长17.6%。

--《焦点》第三方融资模式有望协助打开中国太阳能大众市场

中国可能即将最终打开关键的城乡太阳能市场，这是因为新的融资模式使得买家可以享受到免费面板安装。作为全球最大的光伏面板生产国，中国已经在其沙漠地带兴建了大规模的太阳能电厂，但太阳能在城市和工业区的占有率令人失望，意味着远未达到官方预期目标。

--中国个股：首旅酒店拟斥资110亿元私有化如家酒店，后者将自美国退市