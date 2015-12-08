版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--12月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
       
    12月8日-9日
    2330 澳洲消费者信心指数                            12月      --        +3.9%
    
    12月8日(二)
    2350 日本机械订单(较前月)                         10月      -1.5%      +7.5%
                     (较上年同期)                               +1.4%      -1.7%
    
    12月9日(三)    
    0030 澳洲房屋融资                                 10月      -1.0%      +2.0%
             投资性房屋融资                                      --        -8.5%
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)      11月      -5.9%      -5.9% 
             居民消费价格指数(CPI)(较上年同期)                  +1.4%      +1.3%
                                (较前月)                        -0.1%      -0.3%
    0300 韩国L货供额            　　　　              12月       --        +9.2%
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                     11月       --         3.3%
                     (经季节调整)                                3.4%       3.4%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                   10月      -0.5%      +2.6%
                       进口(较前月)                             -1.0%      +3.6%
                       贸易收支(亿欧元)                       顺差200    顺差194
    1200 美国抵押贷款市场指数                          前周      --        418.9
             再融资指数                                          --      1,516.9
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)                    10月     +0.1%      +0.5%
             趸售销售(较前月)                                   +0.4%      +0.5%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         12月      --         54.3
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数       12月      --         52.4
    2000 新西兰央行利率决定                             --      2.50%      2.75%
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  11月      --         持平
                             (较上年同期)                        --        +5.6%
  2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周      --    卖超1,567
             外资投资日本股票(亿日圆)                            --      卖超546
  2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)            11月     -0.3%      -0.6%
                                   (较上年同期)                 -3.8%      -3.8%
  2350 日本企业调查指数                          　第四季      --         11.0
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    12月7日(一)    
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                11月       +2.3%        --        
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)            10月  盈余14,584  盈余16,594 
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)       第三季修正值       +0.3%        持平      
                              环比年率                          +1.0%       +0.1%      
        
    12月8日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 11月       +0.7%        --       
    0030 澳洲NAB企业现况指数                         11月        正10        --          
                企业信心指数                                      正5        --          
    0200 中国贸易收支(亿美元)                        11月  顺差541.03   顺差633.0   
             出口(较上年同期)                                   -6.8%       -5.0%       
             进口(较上年同期)                                   -8.7%      -12.6%      
    0500 日本服务业景气判断指数                      11月        46.1        --         
    0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                10月     赤字762        --    
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)              10月    逆差45.8        --     
                       进口(亿欧元)                            418.68        --       
                       出口(亿欧元)                            372.86        --       
    0800 英国Halifax房价指数(较前月)                 11月       -0.2%        --        
                    截至11月的三个月房价指数(较上年同期)        +9.0%        --        
    0930 英国工业生产(较前月)                        10月       +0.1%       +0.1%       
                     (较上年同期)                               +1.7%       +1.2%       
             制造业产出(较前月)                                 -0.4%        持平       
                       (较上年同期)                             -0.1%       +0.1%       
    1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)     第三季修正值       +0.3%       +0.3%       
                            (较上年同期)                        +1.6%       +1.6%       
    1100 美国NFIB小企业信心指数                      11月        94.8        --        
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                    11月       21.19       19.87       
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                      10月       +9.1%       +3.2%       
    1500 美国JOLTS职位空缺(万个)                     10月       538.3       550.0 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐