主要国家经济指标预测--12月9日****

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月8日-9日 2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +3.9% 12月8日(二) 2350 日本机械订单(较前月) 10月 -1.5% +7.5% (较上年同期) +1.4% -1.7% 12月9日(三) 0030 澳洲房屋融资 10月 -1.0% +2.0% 投资性房屋融资 -- -8.5% 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 11月 -5.9% -5.9% 居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) +1.4% +1.3% (较前月) -0.1% -0.3% 0300 韩国L货供额 12月 -- +9.2% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 11月 -- 3.3% (经季节调整) 3.4% 3.4% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 -0.5% +2.6% 进口(较前月) -1.0% +3.6% 贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差194 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 418.9 再融资指数 -- 1,516.9 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 10月 +0.1% +0.5% 趸售销售(较前月) +0.4% +0.5% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 54.3 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 52.4 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.75% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.6% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,567 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超546 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 11月 -0.3% -0.6% (较上年同期) -3.8% -3.8% 2350 日本企业调查指数 第四季 -- 11.0 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月7日(一) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 +2.3% -- 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 10月 盈余14,584 盈余16,594 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 +0.3% 持平 环比年率 +1.0% +0.1% 12月8日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 11月 +0.7% -- 0030 澳洲NAB企业现况指数 11月 正10 -- 企业信心指数 正5 -- 0200 中国贸易收支(亿美元) 11月 顺差541.03 顺差633.0 出口(较上年同期) -6.8% -5.0% 进口(较上年同期) -8.7% -12.6% 0500 日本服务业景气判断指数 11月 46.1 -- 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 10月 赤字762 -- 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 逆差45.8 -- 进口(亿欧元) 418.68 -- 出口(亿欧元) 372.86 -- 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -0.2% -- 截至11月的三个月房价指数(较上年同期) +9.0% -- 0930 英国工业生产(较前月) 10月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.7% +1.2% 制造业产出(较前月) -0.4% 持平 (较上年同期) -0.1% +0.1% 1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1100 美国NFIB小企业信心指数 11月 94.8 -- 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 11月 21.19 19.87 1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 +9.1% +3.2% 1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 10月 538.3 550.0 (完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。