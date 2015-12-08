台湾股市：收挫1.3%创逾一周新低，受美国升息在即疑虑拖累失守8,400点

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北12月8日 - 台湾股市周二收跌1.3%至逾一周新低。分析师表示，市场忧心下周美国升息在即，将拖累短线台股随国际股市震荡，以及上日公布台湾11月出口逊于预期，致今日大盘指数重挫跌破8,400点，本周料暂在低档整理寻求支撑。
台湾加权股价指数 收挫110.41点至8,343.86点，前波收盘低位为11月30日的8,320.61点；今日成交初值 为867.01亿台币，上交易日修正后为891.05亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日指出，下周美联储若真如市场预期启动升息循环，台股可望因此利空出尽，但本周持续受到美国升息变数干扰，忧心市场动态的情绪蔓延，短线大盘仍待寻求下档支撑，暂看8,200点附近有望获得支撑。
〞过去几次，在美国升息前半年，新兴市场股市动荡，皆会领先落底。〞他说。
他并称，目前台股维持在8,400点季线附近震荡整理，而月线快速下弯的压力已慢慢解除，预计本周月线可望趋平，后续台股上档压力就不会太大，在美国升息变数厘清后有望进一步向半年线(8,544点)靠拢。
富兰克林华美投信则认为，受到美国12月升息预期升温、国际股市震荡等冲击下，大盘短线将来回测试8,400点季线支撑，预期明年初大选前将在8,300-8,800点间震荡机率较高。
分析师预估，短期内大盘指数主要区间料在8,250-8,450点。
亚洲股市周二触及三周低位，因油价大跌重挫能源股，而且在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前许多投资者离市观望。各界预期美联储下周将升息。
本地时间13:52，亚洲主要股市全面走跌，MSCI亚太明晟指数 跌1.46%。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。