台湾股市：收挫1.3%创逾一周新低，受美国升息在即疑虑拖累失守8,400点

路透台北12月8日 - 台湾股市周二收跌1.3%至逾一周新低。分析师表示，市场忧心下周美国升息在即，将拖累短线台股随国际股市震荡，以及上日公布台湾11月出口逊于预期，致今日大盘指数重挫跌破8,400点，本周料暂在低档整理寻求支撑。

台湾加权股价指数 收挫110.41点至8,343.86点，前波收盘低位为11月30日的8,320.61点；今日成交初值 为867.01亿台币，上交易日修正后为891.05亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日指出，下周美联储若真如市场预期启动升息循环，台股可望因此利空出尽，但本周持续受到美国升息变数干扰，忧心市场动态的情绪蔓延，短线大盘仍待寻求下档支撑，暂看8,200点附近有望获得支撑。

〞过去几次，在美国升息前半年，新兴市场股市动荡，皆会领先落底。〞他说。

他并称，目前台股维持在8,400点季线附近震荡整理，而月线快速下弯的压力已慢慢解除，预计本周月线可望趋平，后续台股上档压力就不会太大，在美国升息变数厘清后有望进一步向半年线(8,544点)靠拢。

富兰克林华美投信则认为，受到美国12月升息预期升温、国际股市震荡等冲击下，大盘短线将来回测试8,400点季线支撑，预期明年初大选前将在8,300-8,800点间震荡机率较高。

分析师预估，短期内大盘指数主要区间料在8,250-8,450点。

亚洲股市周二触及三周低位，因油价大跌重挫能源股，而且在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前许多投资者离市观望。各界预期美联储下周将升息。