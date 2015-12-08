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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 14:16 BJT

日本股市：日经指数收低，油价下挫引发商品类股的普遍卖压

路透东京12月8日 - 日本股市周二下跌，因石油和其它商品类股票大跌，抵消掉日本第三季经济避过衰退的影响。

日经指数 收低1%至19,492.60点。

东证股价指数 下跌1%至1,568.73点，33个分项指数中有31个都收低。

JPX-日经400指数 下滑1%至14,123.39点。(完)

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