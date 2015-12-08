香港个股：国美与日本BIC Camera合作，启动＂国美海外购＂跨境电商

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月8日 - 中国主要家电零售商--国美电器 周二宣布，与经营家电为主的日本零售巨头--BIC Camera（必客家美乐） 签订战略合作协议，率先上线日本国家馆，启动＂国美海外购＂。
该公司新闻稿称，旗下国美海外购有限公司未来将陆续开放日本、韩国、澳洲馆等，目标三年内完成500家门店的客户体验合作，推进跨境电商O2O（线上至线下）的发展。这次国美与BIC Camera的合作，是启动国美海外购的第一步。
国美表示，鉴于国内消费者海外购物的趋势及对日本精品的偏好，国美海外购率先启动日本馆。基于BIC Camera大数据系统，双方初步甄选了赴日中国游客购买频率最高的450多种商品，包括家电3C类商品、以及美妆、药妆等中国消费者关注较高的商品。这些产品将在国美线下实体门店和海外购日本馆进行销售。
除了引进产品外，双方的战略合作协议还包括：实现会员积分互用；国美在中国境内为BIC Camera的消费者提供产品保修服务；双方还将实现共同采购、相互促销、人才交流及实体店经营经验相互交流。
国美电器午盘中段股价跌1.52%，报1.3港元；大盘恒生指数 挫1.87%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。