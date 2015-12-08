香港个股：国美与日本BIC Camera合作，启动＂国美海外购＂跨境电商

路透香港12月8日 - 中国主要家电零售商--国美电器 周二宣布，与经营家电为主的日本零售巨头--BIC Camera（必客家美乐） 签订战略合作协议，率先上线日本国家馆，启动＂国美海外购＂。

该公司新闻稿称，旗下国美海外购有限公司未来将陆续开放日本、韩国、澳洲馆等，目标三年内完成500家门店的客户体验合作，推进跨境电商O2O（线上至线下）的发展。这次国美与BIC Camera的合作，是启动国美海外购的第一步。

国美表示，鉴于国内消费者海外购物的趋势及对日本精品的偏好，国美海外购率先启动日本馆。基于BIC Camera大数据系统，双方初步甄选了赴日中国游客购买频率最高的450多种商品，包括家电3C类商品、以及美妆、药妆等中国消费者关注较高的商品。这些产品将在国美线下实体门店和海外购日本馆进行销售。

除了引进产品外，双方的战略合作协议还包括：实现会员积分互用；国美在中国境内为BIC Camera的消费者提供产品保修服务；双方还将实现共同采购、相互促销、人才交流及实体店经营经验相互交流。