版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 08:34 BJT

《台湾重要政经日程》--12月9日

=====================今日重要政经消息==============================
    12/9(三)
    --9:00  海峡两岸货品贸易协议公听会。
    --09:00 保发中心举办〞2016经济与保险发展论坛〞。
    --16:00 财政部公布11月税收统计。    
 ===================================================================
    12/10(四)
    --09:00 两岸经济产业合作论坛。 
    --13:30 台湾台积电 公布月营收。
    --16:30 台湾与韩国证交所举行合作备忘录签约仪式。  
    
    12/15(二)
    --12:30 央行标售两年期存单，金额300亿台币。 
      
    12/17(四)
    --台湾央行召开第四季理监事会议。
    
    12/28(一)  
    --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。        
   --------------------------------------------------------------------- 
    2016年      
          
   *1/1(五)
    --元旦金融市场休市一日。
    
    1/5(二)
    --16:20  台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。
    
    1/8(五)
    --08:30  台湾主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。
    --16:00  台湾财政部公布12月出口金额年变动率，上月年跌-16.9%。  
    
   1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。   
  
   *1/30(六)
    --弹性放假，金融市场开市一日。
    
    *2/8(一)-2/12(五)
    --农历春节假期，金融市场休市。
    
    *2/29(一)
    --二二八纪念日，金融市场休市一日。
    
    *4/4(一)-4/5(二)
    --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
    5/1
    
   *6/4(六)
    --弹性放假补上班日，金融市场开市。
    
    *6/9(四)-6/10(五)
    --端午节及弹性放假，金融市场休市。
    
   *9/10(六)
    --弹性放假补上班日，金融市场开市。  
 
    *9/15(四)-9/16(五)
    --端午节及弹性放假，金融市场休市。
    
    *10/10(一)
    --国庆公众假期，金融市场休市。
    
   *2/23(二)
    --16:20  台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。
               
    注：*代表新增。(完)

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐