《台湾重要政经日程》--12月9日

=====================今日重要政经消息==============================
12/9(三)
--9:00 海峡两岸货品贸易协议公听会。
--09:00 保发中心举办〞2016经济与保险发展论坛〞。
--16:00 财政部公布11月税收统计。
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12/10(四)
--09:00 两岸经济产业合作论坛。
--13:30 台湾台积电 公布月营收。
--16:30 台湾与韩国证交所举行合作备忘录签约仪式。
12/15(二)
--12:30 央行标售两年期存单，金额300亿台币。
12/17(四)
--台湾央行召开第四季理监事会议。
12/28(一)
--12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。
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2016年
*1/1(五)
--元旦金融市场休市一日。
1/5(二)
--16:20 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。
1/8(五)
--08:30 台湾主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。
--16:00 台湾财政部公布12月出口金额年变动率，上月年跌-16.9%。
1/16(六)
--台湾举办总统、副总统和立法委员选举。
*1/30(六)
--弹性放假，金融市场开市一日。
*2/8(一)-2/12(五)
--农历春节假期，金融市场休市。
*2/29(一)
--二二八纪念日，金融市场休市一日。
*4/4(一)-4/5(二)
--儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
5/1
*6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
*6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
*9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
*9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
*10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
*2/23(二)
--16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)