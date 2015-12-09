《台湾重要政经日程》--12月9日

=====================今日重要政经消息============================== 12/9(三) --9:00 海峡两岸货品贸易协议公听会。 --09:00 保发中心举办〞2016经济与保险发展论坛〞。 --16:00 财政部公布11月税收统计。 =================================================================== 12/10(四) --09:00 两岸经济产业合作论坛。 --13:30 台湾台积电 公布月营收。 --16:30 台湾与韩国证交所举行合作备忘录签约仪式。 12/15(二) --12:30 央行标售两年期存单，金额300亿台币。 12/17(四) --台湾央行召开第四季理监事会议。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 *1/1(五) --元旦金融市场休市一日。 1/5(二) --16:20 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。 1/8(五) --08:30 台湾主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。 --16:00 台湾财政部公布12月出口金额年变动率，上月年跌-16.9%。 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 *1/30(六) --弹性放假，金融市场开市一日。 *2/8(一)-2/12(五) --农历春节假期，金融市场休市。 *2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 *4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 5/1 *6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 *6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 *9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 *9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 *10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 *2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)